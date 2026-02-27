O que as marcas precisam para conquistar os usuários de redes sociais

Por Evandro Lopes*

O marketing contemporâneo não perde apenas para o concorrente. Perde para o dedo que desliza a tela. Antes de convencer, uma marca precisa ser escolhida pelo cérebro em poucos segundos.

Se a comunicação não conquista permissão imediata para continuar, todo o argumento posterior se torna irrelevante. O campo de disputa mudou.

Já não se vence pela comparação de atributos, mas pela capacidade de capturar atenção em ambientes de pressão constante.

Como a ciência comportamental explica o fracasso de campanhas

A ciência comportamental ajuda a explicar por que tantas campanhas fracassam antes mesmo de começar.

Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, demonstrou que o cérebro opera grande parte do tempo por meio de um sistema rápido e automático, que decide antes de qualquer análise profunda.

Na prática, a decisão inicial acontece em frações de segundo, e só depois surge a justificativa racional. Por isso, insistir em argumentos extensos logo na largada costuma falhar. Se a comunicação não ativa relevância imediata, o conteúdo dificilmente chega à etapa lógica.

O papel da emoção na decisão de compra

António Damásio reforça esse entendimento ao demonstrar que a emoção não é um ornamento da decisão, mas uma condição para que ela aconteça.

O cérebro recorre a marcadores emocionais para priorizar estímulos e orientar escolhas. Em termos de marketing, isso significa que não basta estar correto ou bem fundamentado.

É necessário provocar uma sensação que sinalize importância. Em um ambiente saturado de mensagens, o cérebro classifica rapidamente o que parece familiar, seguro ou útil.

Quando não identifica valor nos primeiros segundos, simplesmente descarta. O julgamento vem antes da explicação, e é nesse intervalo que campanhas vencem ou desaparecem.

Por que atributos técnicos não garantem vendas

O problema é que muitas empresas ainda comunicam como se o público estivesse disponível para ouvir.

As estratégias de marketing costumam começar pelos atributos, responder ao concorrente ou tentar educar uma audiência já cansada.

Quando o impacto não aparece, a reação geralmente é aumentar a verba ou trocar o criativo, enquanto a raiz do problema raramente é discutida. A entrada simplesmente não foi conquistada.

A regra dos três segundos nas plataformas digitais

Nas plataformas digitais, métricas como a retenção nos primeiros três segundos são tratadas como indicadores mínimos de qualidade inicial justamente porque refletem esse filtro cognitivo.

Os primeiros segundos não servem para explicar. Servem para ativar relevância.

Circuitos neurais e a economia da atenção

A fragmentação da atenção tornou esse desafio ainda mais agudo. A literatura sobre atenção descreve limites objetivos de processamento, incluindo fenômenos como o Attentional Blink, que mostram como estímulos competem por recursos mentais escassos.

Joseph LeDoux investigou os circuitos neurais responsáveis por avaliar relevância e ameaça de forma precoce, enquanto Stephen Porges, com a Polyvagal Theory, demonstrou como a sensação de segurança influencia a abertura para a interação.

Em ambientes marcados por pressão constante e excesso de estímulos, o cérebro tende a priorizar autoproteção e economia de energia. Mensagens que não estabelecem conexão imediata são descartadas antes mesmo de serem compreendidas.

Do enquadramento à decisão: o foco na relevância imediata

Uma boa estratégia de marketing começa pelo entendimento do cérebro, não por uma lista de atributos.

A comunicação eficaz nasce no frame, no enquadramento que orienta o cérebro sobre como interpretar a mensagem antes mesmo de qualquer dado técnico aparecer.

Nos primeiros segundos, a peça precisa ativar uma emoção funcional e gerar relevância imediata, organizando a percepção para que a racionalidade tenha espaço depois.

Liderança estratégica e o domínio do ponto de entrada

A liderança estratégica entende que o início não é o momento de convencer, mas de conquistar permissão para continuar.

Se a entrada não cria identificação, curiosidade ou tensão positiva, o restante da mensagem perde força.

Quem domina o ponto de entrada conduz a atenção e influencia o rumo da decisão.

Por que ser considerado vale mais do que saber mais

O mercado atual não recompensa quem sabe mais. Recompensa quem consegue ser considerado.

Isso exige uma mudança de mentalidade que pode ser resumida em uma pergunta prática: qual é o frame da campanha em uma frase e qual emoção deve ser ativada nos primeiros segundos?

Se a resposta não estiver clara, não há campanha, há apenas expectativa. E expectativa não escala.

No fim, quem domina a atenção do cliente conquista o direito de continuar a conversa.

*Evandro Lopes é CEO da SLcomm, o primeiro e único ecossistema de neurocomunicação do Brasil - onde marcas, eventos e estratégias nascem com base em neurociência, não em achismos.