Ataque em Austin deixa três mortos e FBI investiga possível motivação terrorista

O FBI abriu uma investigação para apurar uma possível ligação com terrorismo no tiroteio em massa que deixou ao menos três mortos e 14 feridos na madrugada deste domingo, 1, no centro de Austin, capital do Texas.

O ataque ocorreu pouco antes das 2h (horário local), em uma das áreas mais movimentadas da cidade, conhecida pela intensa vida noturna.

“É muito cedo para apontar uma motivação exata, mas encontramos indícios no indivíduo e em seu veículo que sugerem uma possível ligação terrorista”, afirmou Alex Doran, agente especial interino responsável pela divisão do FBI em San Antonio, durante coletiva de imprensa.

Três dos feridos permanecem em estado crítico, segundo as autoridades locais.

O episódio se soma à longa lista de ataques armados nos Estados Unidos em 2026. De acordo com o Gun Violence Archive, o país já registrou pelo menos 56 tiroteios em massa neste ano, caracterizados como ocorrências em que quatro ou mais pessoas são baleadas, excluindo o autor dos disparos.

Ataque em área movimentada

Segundo a chefe de polícia de Austin, Lisa Davis, a corporação recebeu um chamado relatando que um homem atirava de dentro de um SUV em frente ao Buford’s Backyard Beer Garden, no cruzamento das ruas West Sixth e Rio Grande, uma das regiões mais movimentadas do centro.

Testemunhas relataram que o veículo circulava o quarteirão antes dos disparos. Em determinado momento, o motorista acionou o pisca-alerta, baixou os vidros e começou a atirar com uma pistola contra frequentadores que estavam no pátio e na calçada do bar.

Na sequência, o suspeito seguiu pela Sixth Street, estacionou o veículo, saiu a pé portando um rifle e passou a atirar contra pedestres. Policiais que já estavam posicionados na área — prática comum nos fins de semana devido ao grande fluxo de pessoas — chegaram ao local em menos de um minuto.

“Houve confronto, e o suspeito foi baleado e morto”, afirmou Davis. Três policiais reagiram aos disparos.

Equipe antibombas acionada

A investigação ganhou novos contornos quando agentes encontraram itens suspeitos dentro do SUV. A equipe antibombas foi acionada, mas, após inspeção, o veículo foi liberado e não foram encontrados explosivos.

Ainda assim, a Divisão do FBI em San Antonio confirmou que a Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Terrorismo passou a integrar oficialmente a investigação, com base nas evidências coletadas na cena do crime.

“Este é um incidente extremamente trágico”, disse Davis. “A apuração será extensa e cuidadosa.”

Atendimento rápido

De acordo com Robert Luckritz, chefe dos Serviços Médicos de Emergência do condado de Austin-Travis, mais de 20 equipes foram mobilizadas. Todos os pacientes em estado crítico foram removidos em até 24 minutos, e os demais, em até 47 minutos.

O prefeito de Austin, Kirk Watson, elogiou a resposta rápida das forças de segurança. “A atuação imediata dos agentes e das equipes médicas salvou vidas”, afirmou.

O governador do Texas, Greg Abbott, condenou o ataque e anunciou reforço no patrulhamento policial da região da Sixth Street durante os fins de semana.

“Este ato de violência não nos definirá nem abalará a determinação dos texanos”, disse, em nota.