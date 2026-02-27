Bússola

Um conteúdo Bússola

5 movimentos que estão redefinindo o cargo de CFO

Da inteligência artificial à reforma tributária, entenda por que o papel do diretor financeiro se tornou o motor da estratégia corporativa

O CFO de 2026 atua como orquestrador da estratégia e da transformação tecnológica (Getty Images)

O CFO de 2026 atua como orquestrador da estratégia e da transformação tecnológica (Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 17h00.

Por Talita Braga*

Durante muito tempo, a liderança financeira esteve ligada a funções de controle, fechamento e conformidade.

No entanto, esse papel mudou e, em 2026, essa transformação atinge um novo estágio.

O CFO contemporâneo assume uma função decisiva na estratégia, no ritmo de operação e na resiliência das empresas.

Trata-se de uma transição do operacional para o estrutural, impulsionada por tecnologia, regulação, dados e, sobretudo, pela necessidade de decisões mais rápidas e bem-informadas.

O movimento é comprovado por dados recentes. Segundo a Deloitte, 74% dos CFOs brasileiros pretendem adotar inteligência artificial generativa em suas operações até 2026, mas apenas 15% já o fizeram.

Isso revela não apenas intenção, mas também um gap significativo entre ambição e capacidade de execução.

A mesma pesquisa aponta desafios como integração de sistemas e capacitação de equipes como entraves centrais. Ou seja, o papel do diretor financeiro deixou de ser técnico e passou a ser, também, orquestrador de transformação.

1. A IA aplicada a finanças

Um dos maiores vetores dessa mudança é a aplicação prática da inteligência artificial em finanças.

Se antes falávamos apenas de automação de tarefas, agora entramos na era dos agentes de IA — sistemas autônomos capazes de planejar, executar e ajustar processos complexos com mínima intervenção humana.

A previsão do Gartner é de que, até 2028, 33% das aplicações empresariais terão agentes de IA embarcados.

As implicações são evidentes: ciclos de fechamento mais curtos, menos erros, planejamento proativo com simulações em tempo real e monitoramento contínuo de riscos como fluxo de caixa, fraudes e capital de giro.

No entanto, embora 63% dos líderes já tenham iniciado esse processo, apenas 21% conseguem demonstrar retorno mensurável sobre o investimento.

O que separa intenção de resultado é governança: "casos de uso bem definidos, métricas claras e integração real entre áreas." Nesse ponto, a relação entre o CFO e o CIO ganha uma nova centralidade. De acordo com a KPMG, 93% dos executivos de finanças e tecnologia afirmam que a adoção de IA aumentou o nível de colaboração entre os dois setores.

Isso se deve à crescente complexidade mercadológica que hoje exige decisões conjuntas sobre arquitetura, interoperabilidade e segurança. Já não é mais viável aprovar projetos financeiros sem que a camada tecnológica esteja presente desde a origem.

O sucesso — ou fracasso — da digitalização depende dessa aliança.

2. O cenário macroeconômico

Além da tecnologia, o cenário macroeconômico tem colocado pressão sobre a liquidez. Com juros elevados, inflação persistente e oscilações na cadeia de suprimentos, o capital de giro voltou ao centro da estratégia.

Estudos da PwC e da KPMG indicam que empresas que gerenciam o capital de forma proativa podem liberar entre 10% e 20% da receita em caixa capturável.

Antecipação de recebíveis com análise de risco, alongamento inteligente de contas a pagar e visibilidade de caixa em tempo real são três alavancas que se destacam.

Isso se torna ainda mais crítico em setores como o varejo e a manufatura, onde o peso do estoque é significativo.

Segundo relatório da Infor, os custos logísticos no Brasil podem ultrapassar R$ 940 bilhões por ano — o que reforça a importância da visibilidade financeira nas decisões operacionais.

3-4. Questões regulatórias e a Reforma Tributária 

No campo regulatório, a agenda também se intensifica. A adoção obrigatória das normas IFRS S1 e S2 no Brasil, aliada à chegada do IFRS 18 em 2027, transforma a conformidade em um processo contínuo.

Não basta mais estar em dia com as obrigações ao final de um trimestre: é preciso garantir rastreabilidade, transparência e governança em tempo real.

A CVM e a ABRASCA, por exemplo, já vêm orientando companhias listadas a se prepararem para esses padrões, que exigirão mudanças significativas na forma como dados contábeis e de sustentabilidade são reportados.

A Reforma Tributária brasileira adiciona outra camada de complexidade, exigindo integração total entre áreas financeira, fiscal e contábil.

A consequência direta é que o compliance, antes visto como um fim, agora se consolida como infraestrutura estratégica.

5. O movimento de digitalização

Por fim, a digitalização não pode mais se sustentar apenas em narrativas tecnológicas. A exigência é clara: apresentar ROI real.

Governança desde o início, dados limpos, sistemas integrados e pessoas capacitadas são os pré-requisitos para transformar intenção em resultado.

A Codio aponta que 80% dos líderes financeiros pretendem ampliar os investimentos em requalificação até 2027. Isso não é apenas uma questão de RH, mas um pilar estratégico para lidar com a velocidade da mudança.

O Fórum Econômico Mundial reforça que a inteligência artificial deverá afetar milhões de empregos, inclusive nas funções gerenciais e administrativas.

O impacto maior, porém, estará na forma como líderes escolhem reagir a essa transição. As próximas decisões moldarão o perfil dos profissionais financeiros e o grau de resiliência das empresas para a próxima década.

Em 2026, a liderança financeira não será medida apenas por sua capacidade de controlar custos ou entregar relatórios.

Ela será avaliada por sua habilidade de formar alianças, antecipar riscos, acelerar decisões e construir vantagem competitiva com tecnologia, dados e pessoas no centro da estratégia.

O novo CFO já chegou — e sua agenda é, mais do que nunca, uma agenda de futuro.

*alita Braga é diretora Executiva Financeira para Infor América Latina.

Acompanhe tudo sobre:Finanças

Mais de Bússola

Como a IA pode ser aplicada ao planejamento no setor de beleza?

Black Friday 2025: alta de 80% em reclamações indica risco jurídico para empresas

O que as marcas precisam para conquistar os usuários de redes sociais

Combate ao assédio exige mais do que canal de denûncias, diz pesquisa

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que avalia uma 'aquisição amigável' de Cuba: 'Poderíamos fazer algo bom'

Future of Money

ETFs de bitcoin recebem US$ 1 bilhão enquanto investidores compram a queda

Negócios

Enchente em Juiz de Fora deixa prejuízo de até R$ 600 mil e força reestruturação de fábrica de meias

Pop

BBB 26: Alberto Cowboy fica desconfiado de movimentações de Babu Santana