Opinião: IA pode acelerar, mas CX de alta performance depende de humanos

Por Sarita Besada*

A aceleração tecnológica já faz parte da rotina das empresas e, na experiência do cliente, esse movimento é ainda mais evidente.

Escala, velocidade e uso intensivo de dados deixaram de ser diferenciais competitivos e passaram a ser condições básicas de operação.

Nesse contexto, a automação avança de forma consistente, impulsionada pela inteligência artificial e pela evolução de agentes cada vez mais autônomos.

O desafio da automação com propósito

No entanto, o desafio não está em automatizar mais, mas em automatizar melhor.

A discussão sobre equilíbrio entre tecnologia e empatia não passa por escolher um ou outro, mas por entender onde cada elemento gera mais valor ao longo da jornada.

Operações de CX (Customer Experience) de alta performance não eliminam o humano, elas reposicionam o humano.

Empresas que atuam em larga escala, atendendo múltiplos mercados e grandes volumes de interações, dependem da automação para sustentar suas operações.

Mas escala sem critério pode se tornar um erro estratégico.

A busca por eficiência absoluta, quando descolada da experiência, tende a transformar o atendimento em uma operação puramente transacional, enfraquecendo percepção de valor, confiança e, no limite, a própria lealdade do cliente.

Calibrando tecnologia e supervisão humana

O que se observa na prática é que os modelos mais maduros não são os mais automatizados, mas os mais bem calibrados.

Eles combinam autonomia de IA com supervisão humana, governança e, principalmente, clareza sobre quando não automatizar.

Escalar sem esse tipo de inteligência significa, na prática, abrir mão de relacionamento.

Outro ponto crítico é o risco de padronização. A ampla disponibilidade de modelos de IA pode levar a experiências homogêneas, em que diferentes marcas passam a se comunicar de forma semelhante.

Em CX, isso impacta diretamente a diferenciação.

Por outro lado, a mesma tecnologia permite avançar na direção oposta, com interações mais contextualizadas e relevantes, desde que haja estratégia, curadoria e uso consistente de dados.

A evolução do conceito centrado no humano

Nesse novo cenário, o conceito de uma abordagem centrada no humano também evolui.

Não se trata de manter pessoas em todas as interações, mas de garantir que a experiência seja desenhada a partir das necessidades do cliente.

Isso exige intencionalidade, leitura de contexto e clareza para definir em quais momentos a atuação humana é indispensável.

Esse limite é inegociável, já que empatia e emoção continuam sendo elementos essenciais na experiência do cliente.

Situações sensíveis, momentos de decisão e pontos críticos da jornada exigem escuta ativa, julgamento e conexão, atributos que não podem ser totalmente replicados por tecnologia.

A inteligência artificial pode antecipar demandas, sugerir caminhos e reduzir atritos, mas a construção da relação permanece humana.

A particularidade do mercado brasileiro

No Brasil, essa dinâmica se torna ainda mais relevante.

O consumidor valoriza proximidade, flexibilidade e acolhimento, elementos que sustentam a experiência e influenciam diretamente a percepção de marca.

Empresas que compreendem esse contexto conseguem usar a tecnologia para escalar eficiência sem comprometer a qualidade da relação.

No fim, a discussão sobre agentes autônomos e automação em CX não é sobre limite tecnológico, mas sobre decisão estratégica.

A tecnologia viabiliza crescimento e escala, mas é o humano que sustenta a relação.

E é essa relação que, cada vez mais, define valor, reputação e diferenciação no longo prazo.

*Sarita Besada, vice-presidente de Operações em CX da Concentrix Brasil.