ONG leva atendimento odontológico e saúde básica para baixo IDH em SP

A Por1Sorriso, ONG que promove atendimento odontológico e médico humanizado a comunidades em situação de vulnerabilidade social, lança o “Projeto Cidade”, voltado para saúde odontológica e básica. Com patrocínio da Align Technology, empresa global de dispositivos médicos, o projeto visa atender 100% da população em vulnerabilidade social de Barra do Turvo, em São Paulo, cidade com cerca de 7.700 habitantes e com um dos menores IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios) do estado. As atividades acontecerão em uma série de três viagens de campo, com previsão de conclusão até 2022.

“Realizar esse projeto inédito, que visa atender 100% da população de um município que possui apenas dois dentistas, é muito emocionante e gratificante para todos nós. Sempre tivemos o desejo de atender uma cidade inteira gratuitamente, e o apoio da Align foi fundamental para que esse projeto se concretizasse”, afirma Felipe Rossi, presidente e diretor de Captação de Recursos e Novos Projetos da Por1Sorriso.

“Além de trazer um tratamento ortodôntico de qualidade, a Por1Sorriso está educando as pessoas sobre a importância da higiene bucal e como ela reflete na saúde geral de cada indivíduo. Estamos muito felizes em apoiar os esforços do Projeto Cidade para impactar positivamente os índices de saúde da Barra do Turvo”, declara Ritesh Sharma, vice-presidente e gerente geral da Align Technology, Latam.

Com expectativa de promover cerca de 600 consultas clínicas, a primeira atividade do Projeto Cidade conta com a participação de 50 profissionais voluntários e duração de nove dias. Os serviços abrangem todas as especialidades odontológicas, além de especialidades médicas como: radiografia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, nutrição, ginecologia e clínica geral.

