Oficinas de ESG preparam população carioca para reuniões do G20

Em 18 e 19 de novembro, o Rio de Janeiro receberá a reunião de cúpula do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e, a partir deste ano, a União Africana, com o objetivo de discutir questões fundamentais para a estabilidade e o desenvolvimento mundial.

A cidade realizará 22 reuniões oficiais do grupo, nos mais diversos níveis, abrangendo debates sobre saúde, educação, turismo, finanças e economia, redução de desastres, combate à fome e à pobreza, sustentabilidade, mudanças climáticas, além da reunião dos principais chefes de Estado e governo do mundo.

Para apoiar a preparação da sociedade fluminense diante de evento com tamanho dimensão, o ambiente colaborativo Naves do Conhecimento, gerenciado pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, está integrando o programa “Soul Cria Impacto” desenvolvido pela Soul Science e apoiado pela Karpowership.

A temática será “Construindo um Rio Mais Sustentável com ESG”, com o objetivo de capacitar jovens, adultos e idosos na área de sustentabilidade, semeando novas ideias de conhecimento e senso crítico sobre a realidade carioca.

A oficina ocorrerá nas unidades de Madureira, Engenho de Dentro, Triagem, Santa Cruz, Irajá e Padre Miguel, a partir do dia 22 de agosto, entre 16h e 19h .

Na oportunidade, serão realizadas dinâmicas teóricas e práticas, contendo uma aula de plantio de mudas, e distribuição de cartilhas educacionais sobre plantas medicinais e alimentícias.

A edição deste ano do projeto contará com o patrocínio da Karpowership, A empresa apoiará as iniciativas em seis naves: Santa Cruz, Madureira, Padre Miguel, Irajá, Triagem e Engenho de Dentro. A parceria da empresa com a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Soul Science ainda promoverá outros debates com foco em economia circular, lideranças comunitárias, energia, crédito de carbono, orientação sexual, etnia, qualidade da água e energia sustentável com turmas até janeiro de 2025.

Todas as oficinas serão quinzenais por nave e terão uma edição em cada uma das seis unidades patrocinadas pela Karpowership. Será necessário já realizar a inscrição para as próximas oficinas com um prazo mínimo de duas semanas de antecedência.

A Karpowership selecionou o Brasil como centro de investimentos na América do Sul e vem investindo pesadamente no mercado local. No país, o projeto da Karpowership, implantado na Baía de Sepetiba, no Porto de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, é composto por 4 Powerships com capacidade contratada de 560MW, uma FSRU com armazenamento de GNL, além de uma linha de transmissão de aproximadamente 15 km conectados à rede elétrica brasileira.

O Projeto está em plena operação comercial com uma equipe formada principalmente por brasileiros e funcionários expatriados de diversas nacionalidades. A Karpowership também investe em fazendas solares no estado do Rio de Janeiro, que inicia operação comercial em 2024 e em projetos de reflorestamento. A Karpowership gerou mais de 1.000 empregos diretos e indiretos, para as indústrias de petróleo e gás, marítima e energética.

