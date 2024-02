O que é o G20, evento presidido pelo Brasil em 2024?

Nesta terça-feira, 21, acontece a primeira reunião ministerial do G20 sob a presidência brasileira. O evento terá como sede a Marina da Glória, no Rio de Janeiro. O encontro se estende até quarta-feira, 22, e é considerado o mais importante da Trilha de Sherpas antes da cúpula que reunirá chefes de Estado e de governo em novembro, também na capital fluminense.

Com Blinken e Lavrov, chanceleres do G20 se reúnem no Rio em meio a onda de conflitos mundiais

Sherpas é o nome dado a uma etnia da região montanhosa do Nepal que tradicionalmente guia os alpinistas até o topo do Monte Everest. No G20, os sherpas são os líderes de cada país que encaminham as discussões e acordos até a cúpula final. O governo brasileiro indicou o embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, para assumir esse papel.

O que é o G20 e como surgiu?

O G20, ou Grupo dos 20, é um fórum de cooperação econômica internacional criado em 1999 em resposta às crises econômicas da década de 1990. O grupo tem como objetivo o fortalecimento da economia internacional e a discussão de temas fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico global.

Quais países fazem parte do G20?

Além do Brasil, o G20 é composto por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além dos blocos União Africana e União Europeia. Juntas,as nações representam cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população do planeta.

A liderança brasileira faz parte do sistema de presidências rotativas do G20, e dura até novembro deste ano. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou a cargo, então, de receber o importante encontro da cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G20, marcado para 8 e 19 de novembro. Até a data, serão cerca de 130 reuniões, parte delas presenciais, distribuídas por 15 cidades do país.

Além deles, o encontro no Rio também conta com a presença de enviados da Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal, Singapura, Bolívia, Paraguai e Uruguai, que são países convidados.

O que será discutido no G20?

As reuniões serão acerca de debates relacionados a temas quentes do cenário político internacional, como os efeitos das guerras entre Israel e Hamas e Rússia e Ucrânia.

Os três tópicos centrais para o encontro, segundo comunicado do portal do G20 no Brasil, são:

Inclusão social e combate à fome e à pobreza;

Promoção do desenvolvimento sustentável, considerando-se seus 3 pilares: social, econômico e ambiental;

Reforma das instituições da governança global”.

Quem preside o G20?

A presidência do G20 é rotativa. A cada ano, o posto é assumido por um país diferente. No ano passado foi a vez da Índia e, neste ano, é o Brasil que assume.