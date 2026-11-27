RESUMO ＋ Os golpes na Black Friday ameaçam as finanças e a reputação das empresas: em 2025, quase 30 mil tentativas de fraude poderiam ter causado prejuízos superiores a R$ 30 milhões. Nesse cenário, o seguro cibernético movimentou R$ 179,1 milhões no primeiro semestre de 2026, alta de 63,1%, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

Por mais cômico que seja o termo “Black Fraude”, criado pelos consumidores, o risco de cair em golpes na Black Friday também é real para as empresas.

No primeiro semestre de 2026 mais de 50 milhões de mensagens associadas a golpes foram identificadas no Brasil. Isso dá uma média 3,2 por segundo. Um risco considerável à reputação.

Na Black Friday, surge o pico dessa atividade fraudulenta: entre 27 e 30 de novembro de 2025 foram identificadas quase 30 mil tentativas no comércio eletrônico que poderiam ter causado um prejuízo de mais de R$ 30 milhões.

Como o nome dos criminosos não é acessível, quem paga a conta são as empresas por quem eles se passam.

“Uma fraude ou um ataque pode desencadear uma sequência de prejuízos que vai muito além da transação comprometida, afetando a continuidade das operações, a relação com clientes e a própria reputação da empresa”, explica Caio Carvalho, VP de Riscos Corporativos e Resseguro da MDS Brasil.

O cenário está provocando a ascensão do seguro cibernético

Os riscos cibernéticos não são uma obrigação como as que precisam ser atendidas no PGR de uma empresa. No entanto, empreendedores andam tão preocupados com o assunto, que programas de gerenciamento de riscos da empresa em si têm surgido. Com eles, o mercado de seguros cibernéticos se aquece e expande.

Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg):

O seguro cibernético movimentou R$ 179,1 milhões em arrecadação no Brasil no primeiro semestre de 2026,

movimentou R$ 179,1 milhões em arrecadação no Brasil no primeiro semestre de 2026, É uma alta de 63,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As indenizações pagas chegaram a R$ 77 milhões, avanço de 348,2%.

Dependendo das condições e coberturas contratadas, a apólice pode amparar despesas relacionadas à resposta a incidentes, investigação técnica, recuperação de dados, interrupção de negócios, comunicação de crises e determinadas responsabilidades decorrentes de violações de informações.

A cobertura, entretanto, varia conforme o contrato e não substitui investimentos em prevenção e segurança da informação.

“Nos períodos de concentração de vendas, como a Black Friday, a gestão desses riscos precisa estar incorporada às decisões de negócio, com investimentos em prevenção, planos estruturados de resposta e soluções de transferência de risco, como o seguro cibernético”, diz Carvalho.