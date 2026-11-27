Golpes na Black Friday ameaçam a reputação das empresas e impulsionam a demanda por seguros cibernéticos no Brasil (Wirestock Creators/Shutterstock)
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Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07h00.
Os golpes na Black Friday ameaçam as finanças e a reputação das empresas: em 2025, quase 30 mil tentativas de fraude poderiam ter causado prejuízos superiores a R$ 30 milhões. Nesse cenário, o seguro cibernético movimentou R$ 179,1 milhões no primeiro semestre de 2026, alta de 63,1%, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).
Por mais cômico que seja o termo “Black Fraude”, criado pelos consumidores, o risco de cair em golpes na Black Friday também é real para as empresas.
No primeiro semestre de 2026 mais de 50 milhões de mensagens associadas a golpes foram identificadas no Brasil. Isso dá uma média 3,2 por segundo. Um risco considerável à reputação.
Na Black Friday, surge o pico dessa atividade fraudulenta: entre 27 e 30 de novembro de 2025 foram identificadas quase 30 mil tentativas no comércio eletrônico que poderiam ter causado um prejuízo de mais de R$ 30 milhões.
Como o nome dos criminosos não é acessível, quem paga a conta são as empresas por quem eles se passam.
“Uma fraude ou um ataque pode desencadear uma sequência de prejuízos que vai muito além da transação comprometida, afetando a continuidade das operações, a relação com clientes e a própria reputação da empresa”, explica Caio Carvalho, VP de Riscos Corporativos e Resseguro da MDS Brasil.
Os riscos cibernéticos não são uma obrigação como as que precisam ser atendidas no PGR de uma empresa. No entanto, empreendedores andam tão preocupados com o assunto, que programas de gerenciamento de riscos da empresa em si têm surgido. Com eles, o mercado de seguros cibernéticos se aquece e expande.
Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg):
Dependendo das condições e coberturas contratadas, a apólice pode amparar despesas relacionadas à resposta a incidentes, investigação técnica, recuperação de dados, interrupção de negócios, comunicação de crises e determinadas responsabilidades decorrentes de violações de informações.
“Nos períodos de concentração de vendas, como a Black Friday, a gestão desses riscos precisa estar incorporada às decisões de negócio, com investimentos em prevenção, planos estruturados de resposta e soluções de transferência de risco, como o seguro cibernético”, diz Carvalho.
Os golpes podem provocar prejuízos financeiros, comprometer a continuidade das operações e prejudicar a reputação das empresas. Segundo Caio Carvalho, VP de Riscos Corporativos e Resseguro da MDS Brasil, as consequências também atingem a relação com os clientes.
Entre 27 e 30 de novembro de 2025, foram identificadas quase 30 mil tentativas de fraude no comércio eletrônico, com potencial de gerar prejuízos superiores a R$ 30 milhões.
O mercado de seguro cibernético cresceu 63,1% no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, com arrecadação de R$ 179,1 milhões, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). As indenizações pagas chegaram a R$ 77 milhões, alta de 348,2%.
Dependendo da apólice contratada, o seguro cibernético pode cobrir despesas com resposta a incidentes, investigação técnica, recuperação de dados, interrupção de negócios e comunicação de crises. A cobertura também pode incluir determinadas responsabilidades decorrentes de violações de informações.
Não. A cobertura varia conforme o contrato e não substitui investimentos em prevenção e segurança da informação.
As empresas devem incorporar a gestão de riscos às decisões de negócio. Segundo Caio Carvalho, da MDS Brasil, essa estratégia inclui investimentos em prevenção, planos estruturados de resposta e soluções de transferência de risco, como o seguro cibernético.