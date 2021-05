O que faz de um meme um meme?

Por Erica Abe*

Tem gente que acha que toda figurinha que circula na internet é um meme. Ou que existe fórmula pronta para viralizar um conteúdo. Tem gente que acha que meme não tem direito autoral. E que um meme pode valer US$ 430 mil.

Quando a gente fala de um dos principais ícones da internet, caímos na vala comum: todo mundo já ouviu falar, mas na hora de definir, conceituar ou até mesmo explicar, hum...er... a coisa aperta.

O fato é que a comunicação hoje é feita em grande medida pelo uso de memes – seja ela pessoal ou corporativa. Para marcas com personas mais moderninhas, é quase uma regra embarcar no "meme da vez" e surfar na onda de engajamento que esse tipo de postagem normalmente traz: identificação com os seguidores; possibilidade de furar a bolha e ampliar o alcance da sua postagem; reforço da imagem da marca, para citar alguns.

Mas, claro, só faz sentido se o "meme da vez" e se a prática de dialogar por meio de memes tem a ver com a persona da sua marca. Do contrário, todo esse benefício se transforma em prejuízo – no mais amplo sentido: de imagem, de vendas, de valor de marca.

Mas, voltando ali pro início do nosso texto, se você ficou em dúvida se sabe mesmo o que é um meme ou se você quer saber mais sobre esse fenômeno da internet, vem ouvir o episódio de hoje do podcast Digitalize.

No nosso bate-papo, o sócio-diretor da Loures Consultoria e especialista em comunicação digital, Cauê Madeira, nos ajuda a entender esse símbolo da internet. Garanto conteúdo de qualidade e boas risadas!

*Érica Abe é diretora de Estratégia Digital da FSB Comunicação

