O que é preciso para fazer apostas conscientes?

Por André Gelfi*

É praticamente impossível ler o noticiário hoje em dia e não se deparar com a sigla ESG. Advinda do inglês, ela representa três aspectos, Environmental (meio-ambiente), Social e Governança, que empresas, seus investidores e outros stakeholders monitoram para avaliar seus impactos no mundo. Controvérsias sobre sua popularidade à parte, acredito que ESG é uma sigla poderosa, pois tem ampliado a consciência e perspectiva das companhias para além dos seus resultados financeiros.

Adicionar esses três aspectos à equação do que é sucesso para uma empresa pode ser decisivo para o futuro de uma organização. Sou sócio e diretor, no Brasil, do grupo sueco Betsson, um dos líderes mundiais no segmento das apostas esportivas. Sabemos que, para alguns poucos, as apostas podem deixar de ser uma diversão e se transformar numa compulsão nociva. Conscientes desses possíveis impactos negativos que podemos causar na sociedade, promover ativamente apostas conscientes é um pilar do modelo de negócios da Betsson e, portanto, uma prioridade máxima.

Com 60 anos de experiência nesse mercado, a Betsson sabe que o sucesso da sua longa história se deve ao fato de cultivar relações de longo prazo com seu entorno. Sabemos que a transparência é chave para a nossa longevidade. Por isso, promovemos ativamente esta discussão, assumimos nossas responsabilidades e mitigamos nossos impactos em todos os locais nos quais estamos presentes.

Inclusive no Brasil, onde o mercado de apostas esportivas cresce acentuadamente há alguns anos e que tão fortemente foi atingido pela covid-19. Se as letrinhas ESG trazem uma óptica otimista para o futuro, por outro lado, a pandemia tem sido um catalisador de angústias e inseguranças. Numa velocidade brutal, deixou muita gente doente — de corpo e mente. A saúde mental nunca foi tão importante e tão discutida nos últimos 18 meses. Não me parece haver momento melhor para realçar que a nossa missão de proporcionar entretenimento anda lado a lado com a de oferecer o ambiente mais transparente, acessível e seguro possível aos nossos clientes.

Afinal, é neste mundo ESG, cada vez mais consciente e sustentável, que a Betsson sempre acreditou. Por isso, nunca nos faltou ânimo para aperfeiçoar nossos produtos e criar novas ações, treinamentos e políticas que promovam o fair play. Nosso time global de Jogo Responsável treina sistematicamente os nossos mais de dois mil colaboradores mundo afora. Além disso, o trabalho dessa importante área e todos os nossos processos são auditados anualmente por organizações internacionais independentes, como eCogra e Iso.

Também é nossa responsabilidade elucidar nossos clientes sobre a dinâmica das apostas para que desenvolvam uma relação saudável com elas, bem como identificar todos os consumidores em risco de desenvolver problemas com a atividade. Por isso, oferecemos em todas as nossas marcas e jurisdições onde atuamos um combinado de ferramentas incrementadas por processos rigorosos e uso de inteligência artificial para diminuir ao máximo os riscos de jogar. Eis as principais.

Autoexclusão: o cliente pode escolher um período de 24 horas a seis meses para desativar sua conta e, em nenhuma circunstância, pode reativá-la no intervalo selecionado.

Autoavaliação: o consumidor tem à sua disposição um teste online para avaliar se tem algum problema com jogos.

Notificação de tempo: a plataforma interrompe o usuário para notificá-lo constantemente do tempo em que passou jogando. Ele só consegue voltar a jogar se consentir com o aviso.

Limites de depósito: protege o consumidor de gastar mais do que pode.

Prevenção com análise de dados: a Betsson usa data science para submeter clientes com comportamentos atípicos a outras ferramentas de prevenção.

Destaco, ainda, a revisão de toda nossa régua de comunicação externa, implementada durante a pandemia, fortalecendo ainda mais nossa estratégia de diminuição de riscos. Nossa régua ganhou mais pontos de contato para a conscientização e promoção da prática sustentável e teve suas mensagens reformuladas levando em conta o contexto em que vivemos.

No nosso time, prevenção não é tabu, é responsabilidade. Julgo importantíssimo promover esta discussão, principalmente em um momento de iminência da regulamentação das apostas esportivas aqui no país. Essa é, inclusive, outra agenda que a Betsson apoia, à medida que entende que um setor regulamentado traz mais segurança para o consumidor. Enfim, as apostas têm de ser tão seguras quanto divertidas. E esse é exatamente o nosso compromisso.

*André Gelfi é sócio e diretor do grupo sueco Betsson Group, uma das maiores referências em jogos de apostas online no mundo, com capital aberto na Nasdaq de Estocolmo, que tem uma história de seis décadas. No Brasil, é pioneira no mercado de apostas esportivas e jogos de Fantasia

