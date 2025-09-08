O que é o intraempreendedorismo e como ele gera inovação no mercado corporativo

A prática, as organizações que empregam o conceito relatam benefícios como inovação contínua e engajamento (Khafizh Amrullah/Getty Images)
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 07h00.
O intraempreendedorismo é a promoção de uma mentalidade empreendedora entre os colaboradores dentro da própria empresa. No cenário corporativo atual ele é cada vez mais visto como um catalisador estratégico de inovação, transformação e retenção de talentos.
A prática, as organizações que empregam o conceito relatam benefícios como:
Adotam políticas de tempo livre para que funcionários desenvolvam projetos próprios (15% na 3M, 20% na Google), gerando produtos icônicos como o Post-it e o Gmail.
Organiza concursos internos como o “PowerPitch”, com premiações de até US$ 100.000 para iniciativas vencedoras.
Realiza o “The Innovation Challenge”, incentivando funcionários a criar novas soluções de serviços.
Consultoria que desenvolve projetos de inovação e intraempreendedorismo com grandes players como BNDES, Vale, IBM, Globo, iFood e XP.
Oferece uma plataforma SaaS que gerencia iniciativas de inovação corporativa e fomento ao intraempreendedorismo em diversas organizações.
A 2ª edição do programa Minha Ideia Voa da BeFly é um exemplo prático e inspirador de como aplicar o intraempreendedorismo como estratégia de mercado:
“A inovação está no DNA do nosso ecossistema. Queremos empoderar nossos intraempreendedores para contribuir com a transformação do turismo brasileiro”, destaca Sylvio Ferraz, VP de Novos Negócios. Essa iniciativa reforça a relevância do intraempreendedorismo como ferramenta estratégica para o setor de turismo.
O intraempreendedorismo se consolida como uma das estratégias mais eficazes para empresas que buscam inovação sustentável, engajamento dos colaboradores e crescimento estratégico. No mercado atual, iniciativas como a Minha Ideia Voa da BeFly representam não apenas programas internos, mas um investimento na capacidade da empresa de se reinventar e liderar em seus setores.