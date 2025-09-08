O que é o intraempreendedorismo e como ele gera inovação no mercado corporativo

O intraempreendedorismo é a promoção de uma mentalidade empreendedora entre os colaboradores dentro da própria empresa. No cenário corporativo atual ele é cada vez mais visto como um catalisador estratégico de inovação, transformação e retenção de talentos.

Por que investir no intraempreendedorismo?

A prática, as organizações que empregam o conceito relatam benefícios como:

Inovação contínua : colaboradores que conhecem os processos e desafios internos identificam oportunidades reais de melhoria e propõem soluções disruptivas com maior chance de sucesso.

Eficiência e melhoria operacional : ideias geradas na origem tendem a ser mais práticas e aplicáveis, promovendo ganhos imediatos de eficiência.

Engajamento e retenção : ao dar voz e reconhecer iniciativas inovadoras, as empresas fortalecem o senso de pertencimento e diminuem o turnover.

Vantagem competitiva : empresas que fomentam ideias internamente se adaptam melhor às mudanças, ganham agilidade e se diferenciam no mercado.

Potencial de crescimento e novos negócios : desde otimizações incrementais até spin-offs estratégicos, colaboradores empreendedores podem criar novas frentes de negócio dentro da empresa.

Como grandes empresas tornam o intraempreendedorismo parte de sua cultura

3M e Google:

Adotam políticas de tempo livre para que funcionários desenvolvam projetos próprios (15% na 3M, 20% na Google), gerando produtos icônicos como o Post-it e o Gmail.

PwC:

Organiza concursos internos como o “PowerPitch”, com premiações de até US$ 100.000 para iniciativas vencedoras.

EY (Ernst & Young):

Realiza o “The Innovation Challenge”, incentivando funcionários a criar novas soluções de serviços.

No Brasil, empresas também estão engajando seus colaboradores nesse movimento:

Sai do Papel:

Consultoria que desenvolve projetos de inovação e intraempreendedorismo com grandes players como BNDES, Vale, IBM, Globo, iFood e XP.

AEVO :

Oferece uma plataforma SaaS que gerencia iniciativas de inovação corporativa e fomento ao intraempreendedorismo em diversas organizações.

BeFly:

A 2ª edição do programa Minha Ideia Voa da BeFly é um exemplo prático e inspirador de como aplicar o intraempreendedorismo como estratégia de mercado:

A companhia expandiu o valor do prêmio de R$ 1.000,00 para R$ 6.000,00, sinalizando forte apoio e valorização das ideias internas.

O programa segue uma jornada estruturada, integrando cultura de inovação, protagonismo colaborativo e impacto real.

“A inovação está no DNA do nosso ecossistema. Queremos empoderar nossos intraempreendedores para contribuir com a transformação do turismo brasileiro”, destaca Sylvio Ferraz, VP de Novos Negócios. Essa iniciativa reforça a relevância do intraempreendedorismo como ferramenta estratégica para o setor de turismo.

O intraempreendedorismo se consolida como uma das estratégias mais eficazes para empresas que buscam inovação sustentável, engajamento dos colaboradores e crescimento estratégico. No mercado atual, iniciativas como a Minha Ideia Voa da BeFly representam não apenas programas internos, mas um investimento na capacidade da empresa de se reinventar e liderar em seus setores.