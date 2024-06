Quais são os jargões mais utilizados no mundo corporativo?

No mundo corporativo, é comum o uso de jargões e expressões que facilitam a comunicação e transmitem mensagens de forma rápida e eficiente. Esses termos são amplamente utilizados em reuniões, e-mails e apresentações, refletindo a cultura e as práticas do ambiente de negócios. Neste artigo, apresentamos uma lista dos jargões mais utilizados no mundo corporativo, para que você possa se familiarizar e utilizar essas expressões de maneira adequada.

Principais jargões corporativos

1. Benchmark

O termo "benchmark" refere-se ao processo de comparar práticas e desempenho de uma empresa com os líderes do mercado para identificar oportunidades de melhoria - "Vamos fazer um benchmark com nossos concorrentes para identificar as melhores práticas."

2. Feedback

"Feedback" é uma resposta ou reação a uma determinada ação ou comportamento, usada para melhorar o desempenho e ajustar estratégias - "Gostaria de receber seu feedback sobre minha apresentação de hoje."

3. Brainstom

"Brainstorm" é uma técnica de geração de ideias em grupo, onde os participantes são incentivados a apresentar o maior número possível de sugestões sem críticas - "Vamos fazer um brainstorm para encontrar soluções criativas para o projeto."

4. Deadline

O "deadline" é o prazo final para a conclusão de uma tarefa ou entrega de um projeto - "O deadline para entregar o relatório é na próxima sexta-feira."

5. Follow-up

"Follow-up" é o acompanhamento de uma ação ou tarefa para garantir que seja realizada conforme planejado - "Vou fazer um follow-up com a equipe para verificar o andamento do projeto."

6. Kick-off

"Kick-off" é uma reunião inicial para dar início a um projeto, onde os objetivos e expectativas são discutidos - "Nossa reunião de kick-off está marcada para segunda-feira às 9h."

7. KPI (Key Performance Indicator)

"KPI" são indicadores-chave de desempenho usados para medir o sucesso de uma atividade ou o progresso em direção a um objetivo - "Precisamos definir os KPIs para avaliar o desempenho da campanha de marketing."

8. Mindset

"Mindset" refere-se à mentalidade ou atitude adotada por uma pessoa ou organização em relação a determinado assunto - "É importante ter um mindset de crescimento para enfrentar os desafios."

9. Networking

"Networking" é o processo de estabelecer e manter contatos profissionais para troca de informações e apoio mútuo - "O evento de amanhã será uma ótima oportunidade para fazer networking."

10. Onboarding

"Onboarding" é o processo de integração de novos funcionários, ajudando-os a se familiarizar com a empresa e suas funções - "O programa de onboarding inclui treinamento sobre nossos sistemas e processos."

11. Outsourcing

"Outsourcing" é a terceirização de serviços ou atividades para empresas externas especializadas - "Vamos considerar o outsourcing para reduzir custos operacionais."

12. Pitch

"Pitch" é uma apresentação breve e persuasiva usada para vender uma ideia, produto ou serviço - "Prepare um pitch convincente para apresentar nossa proposta aos investidores."

13. Roadmap

"Roadmap" é um plano estratégico que define as etapas e prazos para alcançar determinados objetivos - "Precisamos criar um roadmap para o desenvolvimento do novo produto."

14. ROI (Return on Investment)

"ROI" é o retorno sobre investimento, uma métrica que avalia a eficiência de um investimento comparando o retorno obtido com o custo investido - "Vamos calcular o ROI para avaliar a viabilidade do projeto."

15. Workflow

"Workflow" refere-se ao fluxo de trabalho, ou seja, a sequência de processos e tarefas necessários para a realização de uma atividade - "Vamos otimizar nosso workflow para aumentar a produtividade."