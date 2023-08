O potencial inovador da IA na gestão de pessoas

Por Wladmir Brandão*

O que antes era associado à ficção científica, agora se tornou realidade e está cada vez mais acessível. A inteligência artificial (IA) tem se popularizado graças à sua aplicabilidade em uma considerável gama de soluções tecnológicas. Na gestão de pessoas, o uso dela começa a se intensificar, e com as inúmeras possibilidades de aplicação a tendência é de que se torne essencial, acelerando o atual processo de inovação da área. Por meio desta tecnologia e dos recursos que ela provê, é possível desenvolver produtos e soluções transformadoras para ajudar os departamentos de Recursos Humanos (RH) e Departamento Pessoal (DP).

Análise de dados e predição de eventos

Um dos maiores benefícios da inteligência artificial é a sua capacidade de "interpretar" grandes quantidades de dados em um curto intervalo de tempo. Por meio dessas interpretações, é possível por exemplo predizer a probabilidade de um colaborador se desligar da empresa a partir de pesquisas de clima organizacional e de dados de produtividade. Dessa forma, um gestor de RH pode atuar preventivamente e evitar um desligamento indesejável, mitigando o impacto financeiro que esse desligamento poderia trazer para a organização.

Facilitação e automatização de tarefas

A distribuição de demonstrativos de pagamento, uma das funções mais trabalhosas do DP, também pode ser otimizada com a utilização de IA. Se antes um profissional de DP precisava separar manualmente as holerites com todas as folhas de pagamento, uma solução aplicando inteligência artificial para extrair individualmente essas informações, fazer a correspondência com o cadastro do colaborador e direcionar o demonstrativo diretamente para a pessoa poupa horas de trabalho dos profissionais de DP.

Por sua versatilidade, a aplicação de IA em soluções de RH e DP pode se desenvolver em diferentes frentes. Em processos seletivos, a tecnologia pode ser utilizada em um extrator de informações curriculares de documentos para fazer o preenchimento automático de currículo de candidatos em sistemas de seleção, otimizando o trabalho das pessoas que estão em busca de emprego.

Demandas auxiliadas por IA generativa

Há também um grande potencial para se utilizar inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, para automatizar funções das áreas de RH e DP que geralmente são muito trabalhosas. Por exemplo, um assistente conversacional que auxilie esses profissionais a responder automaticamente dúvidas sobre férias e 13º salário a colaboradores. A tecnologia também pode ser aplicada nos planos de desenvolvimento individual (PDIs), projetos que monitoram o desenvolvimento de competências de um colaborador. Com o auxílio de uma IA generativa, os documentos contendo PDIs podem ser gerados automaticamente de acordo com as demandas específicas de cada colaborador, bastando ao gestor apenas a revisão do conteúdo.

Como citado anteriormente, as possibilidades de aplicação da inteligência artificial na gestão de pessoas são variadas, podendo auxiliar em diversos outros processos além dos supracitados, como gestão de benefícios, triagem de candidatos e pesquisa de clima organizacional.

Além disso, se aplicada de maneira assertiva, a IA pode se tornar uma grande aliada das empresas no desenvolvimento de sua estratégia e de seus modelos de negócio. Os exemplos advindos da gestão de pessoas mostram que sua utilização impacta direta e positivamente na produtividade dos colaboradores e dos setores mais estratégicos das organizações.

Apesar de ainda pouco explorada, o futuro da aplicação de IA no RH é promissor e trará expressivos resultados, especialmente às organizações que agirem rapidamente e largarem na frente em sua ampla adoção.

*Wladmir Brandão é CTO da Sólides, pesquisador e professor adjunto da PUC Minas e doutor em Ciência da Computação pela UFMG

