O ponto cego do RelGov: não monitorar o Poder Executivo

Projetos de lei, relatorias, comissões, audiências, votações: é ali que a política se mostra e onde a maioria dos setores aprende a ler sinais.

Mas, para quem tem responsabilidade sobre risco regulatório e impacto operacional, existe um ponto cego perigoso nessa abordagem: confundir monitoramento legislativo com monitoramento regulatório.

Em termos práticos, o que muda o jogo de um setor com mais velocidade nem sempre é o que está em debate no plenário.

Muitas vezes, a mudança decisiva chega pelo Poder Executivo, na forma de decretos, portarias, resoluções e instruções normativas.

Esses instrumentos, em geral, têm três características que exigem atenção constante: são mais técnicos, têm menor tempo de maturação pública e, sobretudo, produzem efeito imediato.

O "pulo do gato" do Poder Executivo: velocidade, tecnicidade e impacto

Projetos de lei percorrem um rito longo. Mesmo quando são relevantes, há tempo para mapear atores, construir posição, ajustar estratégia e, em certos casos, negociar redação.

A implementação real, porém, costuma acontecer em outra etapa: a regulamentação e a execução. É aí que o Poder Executivo opera.

Publicou, passa a valer; passou a valer, vira obrigação; virou obrigação, afeta custo, processo e risco.

Para o profissional de Relações Governamentais, o problema de olhar só para PLs é ficar com uma visão incompleta do ciclo.

A equipe consegue acompanhar o debate, mas chega tarde na norma aplicável. O resultado aparece como surpresa regulatória: exigências novas, prazos apertados, mudança de procedimento, reinterpretação de conceitos, intensificação de fiscalização e alteração de parâmetros técnicos.

E quando a mudança já está publicada, o custo de influência cresce e o custo de adequação dispara.

O ciclo de vida da norma: debate, norma e implementação

Um bom modelo mental para Relações Governamentais é enxergar a regulação como um ciclo.

O Legislativo é, muitas vezes, a fase de sinalização política e criação de base legal. O Poder Executivo, por sua vez, é a fase de tradução técnica e execução.

Se você acompanha apenas a primeira fase, corre o risco de ter acesso cedo aos dados, mas perder a informação em sua forma decisiva.

Isso ajuda a explicar um fenômeno comum: a chamada lei morta versus a regulamentação viva.

Há leis que existem no papel, mas não mudam a prática por falta de regulamentação, por ausência de capacidade estatal ou por baixa prioridade política.

Em contrapartida, há atos executivos que, por si só, reorganizam rotinas inteiras — e que, aos olhos de uma empresa, têm impacto mais imediato do que a própria tramitação de um projeto de lei.

O tema muda de esfera: a "teoria do cobertor curto" no Brasil

A complexidade aumenta quando se considera a interdependência entre União, estados e municípios.

Um tema pode nascer no âmbito federal e descer para implementação local, ou pode surgir como piloto municipal/estadual e depois escalar.

A agenda pública, em muitos casos, ‘muda de CEP’: quando um caminho trava em uma esfera, alternativas aparecem em outra.

Para setores que atuam nacionalmente, isso exige um monitoramento que não seja apenas horizontal, no sentido de ter vários temas, mas também vertical, considerando várias esferas.

Ignorar esse movimento significa subestimar o efeito benchmarking: uma iniciativa local pode virar referência e ser copiada, adaptada ou usada como justificativa para medidas semelhantes em outros entes federativos.

Por que monitorar só o Legislativo custa caro

O custo não é só reputacional, nem apenas de falta de informação. Ele é operacional e financeiro.

Quando a organização descobre tarde uma mudança infralegal, o que se segue costuma ser caro: adequação emergencial, contratação de consultorias às pressas, retrabalho, replanejamento logístico, ajuste de sistemas, renegociação com parceiros e maior exposição a sanções.

Em outras palavras, o custo de remediação tende a ser maior do que o custo de prevenção.

Há ainda um custo silencioso: o custo de oportunidade.

Quem acompanha a implementação em tempo real enxerga espaços de melhoria técnica, participa do diálogo antes de a regra estar ‘fechada’, propõe alternativas e reduz o risco regulatório.

Quem chega depois, negocia exceção — não participa do desenho.

Como sair do ponto cego: método, não volume

O desafio óbvio é a sobrecarga. Monitorar mais fontes, mais atos e mais esferas pode virar ‘infoxicação’.

Por isso, a saída não é colecionar publicações, e, sim, construir um sistema de inteligência. Três pilares tornam esse modelo viável.

O primeiro é a rastreabilidade normativa: conectar o que está em discussão no Legislativo com o que se transforma em norma e com o que entra em implementação no Poder Executivo.

Essa trilha impede que um tema morra na etapa errada e ajuda a equipe a antecipar onde, de fato, o impacto vai se materializar.

O segundo é a curadoria: critérios objetivos para separar sinal de ruído.

Relevância setorial, probabilidade de avanço, urgência temporal, impacto econômico-operacional e risco regulatório são filtros que reduzem volume e aumentam qualidade.

O terceiro é operar com uma matriz de risco, não com sensação térmica.

Nem tudo que está em evidência é prioritário; e nem tudo que é técnico tem menor valor.

Ao cruzar impacto e urgência, o RelGov organiza agenda, define ritos internos e consegue recomendar ação concreta para as áreas de negócio.

Conclusão: monitoramento dual é o novo básico

A maturidade do RelGov hoje passa por abandonar a escolha excludente entre Legislativo e Poder Executivo.

O monitoramento efetivo é dual e integrado: acompanha o debate para entender a direção, acompanha o Poder Executivo para entender a execução, e acompanha as esferas para entender a replicação.

No fim, a vantagem competitiva do RelGov está em conectar debate, norma e implementação — não em acompanhar só a pauta do Poder Legislativo, em qualquer esfera.

Porque o que protege (ou expõe) um setor não é apenas a agenda que se discute. É a regra que entra em vigor e a capacidade de se preparar antes que ela chegue.