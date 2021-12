Novatics cria estilo próprio de gestão e cresce 60% no faturamento em 2021

Ao combinar otimização do potencial de seus colaboradores e manter uma cultura organizacional que valoriza o engajamento e a motivação do time a Novatics, principal estúdio de produtos digitais do Brasil, manteve crescimento anual de dois dígitos entre 2018 e 2021 e um faturamento, em 2021, 60% acima do resultado obtido em 2020. Os resultados das ações são reconhecidos pelos colaboradores da Novatics, que ficou no top 20 do ranking nacional de pequenas empresas do Great Place to Work em 2020.

Como forma de valorizar seus colaboradores e contribuir com o crescimento pessoal e profissional, a Novatics investe na value-driven culture e em oportunidades de formação. A capacitação contínua sempre foi um dos aspectos norteadores da cultura da empresa. Ao desenvolver ações práticas que traduzem esses valores, a Novatics também passou a ver efeitos na retenção de talentos — que também se traduzem em resultados bastante positivos.

Flávio Alves, fundador e CEO da Novatics, atribui o bom desempenho da empresa à estratégia baseada em pilares — cultura, metodologia e comunidade e na valorização do desenvolvimento contínuo dos profissionais. “Com um mercado cada vez mais competitivo, é difícil encontrar profissionais que estejam “prontos”. Acreditamos que fazemos parte da jornada de formação e desenvolvimento das pessoas que passam pelo nosso time, e procuramos criar ações para vivenciar e reforçar o desenvolvimento contínuo”.

Além de os colaboradores da empresa elaborarem Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e Plano de Carreira, existe uma grade de treinamentos periódicos e um forte incentivo para que procurem oportunidades diversas de formação.

“Garantimos que nossos colaboradores dediquem 10% de sua jornada de trabalho para explorações e desenvolvimento de novas competências e habilidades”, afirma.

Para Alves, o Plano de Carreira tem uma função fundamental: indicar uma visão mais ampla do desenvolvimento profissional do colaborador, dentro e fora da empresa. “Nossos planos de carreira são facilitados por uma mentoria especializada, que garante a coerência entre os objetivos da empresa e dos colaboradores. Sendo assim, o colaborador que utiliza o PDI no dia a dia, sabe que o acúmulo desse conhecimento o levará para mudanças de função e aumentos de salário.”

Resultados

Com cada vez mais projetos firmados com os clientes, a Novatics tem apresentado saltos no seu crescimento. Entre 2018 e 2019 a empresa cresceu 26%. No período seguinte houve um salto, passando para 138%. Em números absolutos, a cifra também impressiona: em 2020 o faturamento foi de 6,2 milhões de reais e, neste ano, o faturamento já atingiu 10 milhões de reais.

Segundo o CEO, as práticas de gestão adotadas e os aspectos culturais marcantes da empresa também se refletem na atratividade de novos talentos. Com as práticas de gestão adotadas, além da retenção de seus talentos, a empresa teve êxito nos processos seletivos abertos em 2021, apesar das dificuldades de recrutamento dessa área. Assim, a equipe da Novatics aumentou 42% em 2021.

“Percebemos que muitos candidatos não buscam somente salários mais altos, mas estão à procura de identificação cultural e com os propósito das empresas — além, claro, de ter uma visão de desenvolvimento de carreira”, declara o CEO.

A postura value-driven da gestão também proporcionou outra importante conquista. Em 2020, a empresa foi reconhecida com sua presença no Top 20 de pequenas empresas do Brasil no ranking nacional da Great Place to Work. Mais de 1.200 empresas participaram da avaliação. No recorte da Região Centro-Oeste (a empresa tem sede em Brasília), a Novatics alcançou o segundo lugar do pódio.

Entre os fatores que contribuem para a competição das empresas pelos melhores talentos de tecnologia e desenvolvimento de softwares estão a globalização, que facilita o recrutamento e contratação internacional de profissionais de diferentes países para trabalho remoto e a velocidade de crescimento da indústria 4.0.

O perfil e o comportamento dos profissionais no século 21 são diferentes do que era frequente na segunda metade do século anterior, especialmente no que se refere à progressão de carreira e ao tempo de permanência em uma mesma empresa. Fatores geracionais relacionados ao avanço da tecnologia e dos efeitos da globalização fizeram com que o desenvolvimento profissional passasse a ser encarado mais como uma responsabilidade individual do que algo proporcionado pelas companhias.

Dessa forma, ao encarar uma jornada que muitas vezes vai na contramão do que é aplicado no mercado, a Novatics encontrou uma forma eficaz de aumentar seu faturamento, reter os melhores talentos e, ao mesmo tempo, contribuir para a construção de um mercado mais justo, preparado e qualificado. “Queremos ter a nossa cultura e ter nossa própria forma de fazer as coisas. Prezamos por manter a agilidade e a autonomia e, com esforço e atenção às demandas dos colaboradores e dos clientes, criar 'o jeito Novatics de fazer’”, afirma Alves.