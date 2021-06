Nestlé adota plataforma virtual e gamificada para integrar colaboradores

Por Bússola

Os novos colaboradores da Nestlé passaram a viver uma experiência única, virtual, gamificada e interativa para conhecer a empresa em seus detalhes, acessível com legendas e libras. A integração dos recém-chegados, agora, é totalmente digital: a tecnologia escolhida foi um videobot, uma ferramenta com um conteúdo gamificado que simula um mapa com o Mundo Nestlé e que permite ao usuário total controle sobre a navegação e os recursos que deseja acessar. Conforme avança nos conteúdos, ele passa pelas diferentes áreas como carreira, benefícios, saúde e segurança, cultura Nestlé, integridade e respeito, com apps e links dos programas e iniciativas da companhia.

Com esse novo formato, todos os colaboradores efetivos e terceiros, de sede, fábricas, centros de distribuição e filiais de vendas têm a mesma experiência de integração. E ao fim dessa experiência, o nível de satisfação dos novos colaboradores chega a 9,72 em uma escala de zero a dez.

“Se a pandemia exigiu que a empresa incorporasse novas tecnologias ao RH em razão do distanciamento social e do home office ampliado e horários mais flexíveis, para os times administrativos e da sede, as soluções passaram a permear não só as dinâmicas de recrutamento e seleção e as ações de treinamento e desenvolvimento em todo o Brasil, mas também têm sido recursos utilizados para integrar e engajar os novos colaboradores, inclusive nas fábricas, centros de distribuição e filiais. Elas também são importantes aliadas para a diversidade e inclusão que desejamos para o nosso time”, diz Ana Schiavone, gerente de Recrutamento e Seleção da Nestlé Brasil.

Antes, a integração ocorria em média uma vez por semana, e os novos colaboradores passavam um dia e meio em palestras com as diversas áreas e cada unidade construía. Agora, o tempo médio para concluir a jornada de integração leva em média quatro horas.

Cada unidade pode formatar sua própria trilha de conteúdo. O processo também consegue ser mais flexível, pois o colaborador pode acessar o conteúdo quantas vezes quiser na plataforma digital – já que ele é totalmente gravado – e como quiser, com autonomia para organizar seu tempo. Outra vantagem é que o colaborador pode solucionar dúvidas, inclusive em libras, e receber atendimento na própria plataforma. Por mês, a Nestlé realiza a integração de aproximadamente 200 a 300 novos colaboradores.

Tecnologia

Em treinamento e desenvolvimento, também têm sido utilizadas plataformas gamificadas, em que os colaboradores conseguem evoluir em suas trilhas de aprendizagem da forma mais conveniente. E essa solução é customizada – em um treinamento sobre e-business, por exemplo, as trilhas de aprendizagem são personalizadas de acordo com a função e o nível de conhecimento do usuário. Por isso é necessário um trabalho forte com treinamentos de mindset digital, inclusive com as lideranças, trazendo cases e benchmarks sobre as inovações que hoje acontecem no Brasil e no mundo.

Além disso, os treinamentos 100% virtuais beneficiam um número maior de colaboradores e aumentam a diversidade nos cursos. Outro diferencial é que, no cenário de pandemia e novas formas de trabalho, como home office e horários flexíveis, tecnologias foram incorporadas em programas de bem-estar e saúde para viabilizar o atendimento e o acesso não só de colaboradores, como de dependentes, às diferentes ações. Os colaboradores têm à disposição o serviço de médicos, psicólogos e nutricionistas dentro do Programa de Bem-Estar da Nestlé Brasil, que já existe há mais de 15 anos e foi ampliado, com acessos via e-mail, WhatsApp ou Skype.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube