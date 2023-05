Na Semana do Meio Ambiente, veja o que você mesmo pode fazer

O Dia do Meio Ambiente é um importante momento para trazer ao público temas fundamentais para promover acesso à informação e novas práticas que gerem a preservação, regeneração e cuidado com o ambiente. Pensar sobre biomas, água, energia, alimentação, resíduos, transportes e relações de trabalho são alguns componentes desse sistema que precisam de atenção.

No Brasil, país com grandes desafios socioeconômicos, a biodiversidade das florestas é desafiada pelas invasões de terras e reforçada pela cultura da exploração. Nas cidades, desafios como saneamento, por exemplo, são facilmente perceptíveis: rios e mares poluídos, parcelas significativas da população sem acesso à água encanada e coleta de lixo e - para a parte que tem acesso - o alto consumo gera uma cadeia linear que ainda não consegue absorver o volume de resíduos gerados.

As mudanças climáticas são uma ameaça grave e crescente. De acordo com cientistas, no último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), as pessoas e os ecossistemas estão menos capazes de lidar com as consequências climáticas e estão sendo cada vez mais afetados. Pensando em estratégias para uma mudança real e urgente, Saville Alves, Fundadora e Líder de Negócios da SOLOS, startup de impacto socioambiental, preparou algumas dicas do que as pessoas podem fazer. Confira:

Recicle já

35% dos resíduos gerados em nossas casas são potencialmente recicláveis. Por isso, separe e higienize suas embalagens plásticas, potes e garrafas de vidro, latas metálicas, caixas e folhas de papel. Armazene e destine para cooperativas, ecopontos ou pontos de entrega voluntários da sua cidade. Com uma pesquisa rápida na internet é possível encontrar quem faz a reciclagem acontecer na sua região. Dê o primeiro passo.

Repense de quem você consome

A busca por produtos locais proporciona o fomento de micro e pequenos empreendedores e evita a emissão de gases do efeito estufa, decorrente dos transportes de longas distâncias. Além disso, a nossa compra proporciona a criação de um ecossistema, criando uma cadeia de empreendimentos para aquele produto acontecer.

Escolha melhor seus alimentos

Se alimente de comida de verdade. Substitua comidas congeladas e ultraprocessadas por alimentos in natura, com sabor e origem natural. Uma boa forma de identificar se aquele alimento é industrializado, é ficar atento ao rótulo e às letra miúdas dos “ingredientes”. Busque em feiras, mercearias e, até mesmo nos supermercados, produtos com selos e que não usam agrotóxicos.

Economize no consumo de energia

Substitua lâmpadas e eletrodomésticos por aqueles que tenham um consumo mais baixo de energia. Para veículos particulares, dê preferência ao abastecimento por biocombustíveis, como etanol. E adote a economia de aceder apenas o que é necessário: tire das tomadas os aparelhos que não estiverem sendo usados.

