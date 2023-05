Crescimento do mercado de carros elétricos demanda mão de obra técnica

Por Marcos Nogueira*

Os veículos eletrificados já fazem parte da nossa paisagem diária, seja no trânsito, nos pontos de recarga em shoppings e centros empresariais ou, simplesmente estacionados na garagem. No Brasil, os modelos eletrificados são ainda considerados um investimento alto, principalmente os do tipo 100% elétricos. Em 2022, a comercialização desses automóveis apresentou aumento de 41% – segundo dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE). Entre janeiro e dezembro do ano passado, mais de 49.245 mil unidades foram vendidas entre híbridos, plug-in e 100% elétricos. Em 2021, foram cerca de 34.990 unidades. Para esse ano, a expectativa é um crescimento de 40% nas vendas, em relação a 2022, segundo projeções da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Entretanto, existe um setor que ainda vai precisar evoluir bastante para acompanhar o aumento da frota. O de qualificação de profissionais para manutenção de carros elétricos. Ocupações como eletricistas e eletrotécnicos e técnico em conectividade veicular serão cada vez mais demandados pela indústria e pelas empresas especializadas no segmento. Ao invés de conhecer os lubrificantes e aditivos ideais para um determinado modelo, agora esse profissional do futuro precisará ter noções de física, química, eletrônica e elétrica, para manutenção dos modelos elétricos, que possuem muita tecnologia embarcada e peculiaridades que só aqueles que se especializarem compreenderão o sistema como um todo.

Quais são os profissionais que chegam com os carros elétricos?

O novo consultor técnico para o setor automotivo, por exemplo, terá como responsabilidades instalar sistemas de geração de energia; interpretar e executar projetos elétricos; configurar sistemas smart grids; instalar sistemas de recargas de veículos elétricos e diagnosticar falhas em sistemas de geração de energia. Profissionais que tiverem em seu know how habilidades como: Aprendizagem ativa (compreender as implicações de novas informações para resolver problemas); Pensamento crítico (uso da lógica e raciocínio para identificar pontos fortes e fracos de soluções ou forma de abordar problemas); Aprendizagem estratégica (selecionar e utilizar métodos de introdução e treinamento, tanto no aprendizado como no ensinamento); e Resolução de problemas complexos (implementar soluções com base na análise das informações) terão um grande diferencial competitivo.

No entanto, nenhuma dessas habilidades serão bem aproveitadas se os novos profissionais não estiverem preparados. Para auxiliar nessa trilha de conhecimento, começam a surgir cursos voltados para a eletromobilidade. Na GreenV, foi criada a “GreenV Academy”, primeiro centro de ensino online, idealizado com o objetivo de capacitar profissionais para a chamada “revolução elétrica”. Sua finalidade é propagar conhecimento sobre o ecossistema da mobilidade elétrica no Brasil. Os conteúdos produzidos são resultado de mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento e implantação de diversos projetos de eletromobilidade em todo o país com o objetivo de transmitir conhecimento por meio dessa plataforma de ensino.

Apesar dos carros elétricos exigirem menos manutenção, qualquer serviço ou conserto nesses veículos exige cuidados especiais e oficinas especializadas. Uma iniciativa importante para o setor vem da oficina-escola do Senai, em parceria com a BMW. Essa união quer promover o desenvolvimento de mão de obra treinada para atuar na manutenção e identificação de problemas em carros elétricos.

É fato que os veículos elétricos já são uma tendência consolidada. A indústria automotiva já está em movimento e segue investindo no desenvolvimento de modelos mais eficientes e acessíveis. Por outro lado, o setor vai precisar investir na capacitação de mão de obra que irá trabalhar nas oficinas especializadas.

*Marcos Nogueira é COO da GreenV, mobilitytech que desenvolve tecnologias inteligentes em mobilidade elétrica.

