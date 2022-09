Mileto: Conheça a startup de mobilidade que democratiza veículos elétricos

Por Bússola

O Brasil promete ser um dos maiores mercados de veículos elétricos e sustentáveis, uma revolução que já começou em um dos setores mais importantes e tradicionais da economia, mas ainda é muito dependente de combustíveis fósseis, que são muito poluentes e estão cada vez mais caros.

Os brasileiros são apaixonados por carros, que estão presentes em metade (49,2%) dos domicílios do país, segundo dados da PNAD 2019 do IBGE, chegando a 68,5% na região Sul. Para se ter uma ideia, os brasileiros percorrem uma média de 35 km por dia, uma distância anual de 12,9 mil km, que traz um gasto de mais de R$ 8 mil em combustível, enquanto um veículo elétrico gastaria cerca de R$ 800 por ano, ou seja, 10% desse valor.

Entre os principais players desse novo setor surge a Mileto, autotech que nasceu com a missão de democratizar a mobilidade no Brasil para pessoas, empresas e governos de forma sustentável.

Após mais de dois anos de pesquisa e desenvolvimento, a startup conseguiu chegar na melhor relação entre custo e benefício, com veículos que vão custar muito menos que as opções disponíveis hoje no mercado nacional, com motos a partir de R$ 17 mil, um minitruck a partir de R$ 98 mil e carros a partir de R$ 100 mil.

A Mileto, cuja fábrica está localizada em Porto Real (RJ), acaba de lançar os seus primeiros veículos, que serão comercializados para empresas que querem tornar as suas frotas mais econômicas e sustentáveis, alinhando-se às melhores práticas de ESG, com opções de motos, mini trucks e veículos urbanos.

Em 2023, a empresa deve abrir concept stores e atender também pessoas físicas, que já podem se inscrever em uma lista de reservas pelo site da empresa.

E então lançar produtos que estão em processo de desenvolvimento e que serão inéditos no Brasil, como um carro elétrico solar e um carro elétrico impresso, que transforma a lógica da indústria automobilística e dá poder de decisão ao consumidor, que pode personalizar o seu veículo, com fácil reposição de peças, baixo custo de manutenção, muito mais segurança e a tranquilidade de saber que esses materiais serão reciclados.

Na hora de trocar de carro, outra revolução. Ao invés de um novo veículo, o cliente pode fazer uma espécie de “facelift”, atualizando layout e equipamentos, com custo menor e a tranquilidade de saber que peças antigas serão recicladas.

Produtos

Os três modelos de motocicletas elétricas inteligentes têm motor de potência de 3000 W, velocidade máxima de 90 km/h e bateria com autonomia de 70 km e tem sido muito procurados como solução para entregas mais baratas e sustentáveis de produtos e alimentos, uso em zonas industriais, serviços de vigilância e proteção civil e uso em fazendas e áreas de cultivo.

O Fortis, mini trucks da Mileto, por sua vez, têm capacidade para até 800 quilos de carga, zero emissões de CO2 e ruídos, autonomia elevada de até 150 km e motor com potência de 5KW, preparados para operações non stop para turnos de trabalho contínuo. Podem operar em ruas e avenidas de todo o território nacional, assim como em ambientes fechados e áreas de tráfego limitado, com motores de alto torque e de gradual distribuição de potência, perfeitos para o uso intensivo em zonas urbanas. O Fortis da Mileto também possui uma versão com carregamento solar, além de opção de customização da carroceria basculante ou com versão baú. A linha de veículos urbanos vai contar com dois modelos, que serão lançados em setembro: o Mileto Duo e o Mileto Primis.

A Mileto pretende criar um ecossistema completo para os seus clientes, oferecendo um suporte contínuo no pós-venda, para garantir a melhor experiência para os proprietários. São serviços como assistência técnica e manutenção de baixo custo, monitoramento, apoio na revenda, financiamento, seguros e gestão de frotas.

O nome da empresa é uma homenagem a Tales de Mileto, filósofo e astrônomo da Grécia Antiga que descobriu a eletricidade ao esfregar uma pedra de âmbar em uma pele de carneiro e notar que pequenos fragmentos de palhas e lascas de madeira foram atraídos. O âmbar, que inspirou o logotipo da Mileto, deu origem à palavra eletricidade, já que significa, em grego, elektron.

Setor

Ao mesmo tempo em que o preço dos combustíveis é um dos assuntos que mais preocupa os brasileiros, há uma revolução em curso no setor. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), o Brasil tem mais de 38 milhões de veículos, número que deve chegar a cerca de 80 milhões em 2050. Entretanto, a entidade prevê que em 2035, 62% das vendas de veículos no Brasil já sejam de modelos elétricos. A boa notícia é que isso exigirá um incremento de apenas 1,5% na geração de energia elétrica no país.

O caminho dos carros elétricos é uma verdadeira avenida, já que há cerca de 100 mil automóveis, utilitários e veículos comerciais leves elétricos em circulação no Brasil, número que representa apenas 2% do segmento, segundo projeção da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).

Com zero emissões de carbono, os veículos elétricos vão promover uma transformação em prol da sustentabilidade e preservação do meio ambiente, já que o Brasil ainda é o quarto maior emissor de carbono do mundo. Em 2020, lançou 2,16 bi de toneladas de carbono equivalente, um crescimento de 9,5%, enquanto o mundo como um todo diminuiu 7% devido à pandemia.

