Empreendedor brasileiro economiza R$ 2 bilhões em taxas

Por Bússola

O relatório da UBS BB – Banco de Investimento – publicado no último dia 29, comparou as taxas oferecidas pelas principais maquininhas de pagamento do mercado brasileiro. E a rede de pagamentos InfinitePay saiu na liderança, como a que oferece a melhor taxa do Brasil comparada ao mix de oferta dos demais players.

Não é de hoje que a chamada “guerra das maquininhas” domina o mercado. Com as empresas optando por estratégias cada vez mais agressivas, o empreendedor que souber pesquisar pode encontrar opções vantajosas.

Com a inflação e a alta da Selic em 13,75% a.a., a InfinitePay optou por ajustar minimamente suas taxas em uma combinação que a mantém como a melhor opção na oferta de soluções – no parcelamento em 12x, por exemplo, a taxa é de 10,87% e no débito 1,44%.

A estratégia impacta diretamente o bolso dos clientes e a receita da companhia, que já deixou de arrecadar mais de R$ 2 bilhões em taxas desde a sua fundação. Deste valor, R$ 1 bilhão foi apenas em 2022. Isso faz parte da política ESG adotada pela empresa.

“Queremos inovar o mercado de pagamentos e beneficiar os nossos mais de 300 mil clientes. Hoje, não só oferecemos as melhores taxas como disponibilizamos a maquininha de pagamento, link de pagamento e cartão personalizado”, afirma Luís Silva, Fundador e CEO da CloudWalk. “A nossa principal missão é com o pequeno e médio empreendedor brasileiro, que vem enfrentando inflação e altas taxas com o aumento da Selic. Queremos ser a solução financeira deste mercado”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Jovem aposta na velha economia para transformar alimentos saudáveis

InfinitePay lança plataforma de conteúdo gratuito para empreendedores

Hollywood não quer que você seja investidor?