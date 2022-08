Fadami e Granito expandem sistema de pagamento de pedágio por aproximação

A Fadamipay, solução desenvolvida pela Fadami, líder no segmento de desenvolvimento de softwares, soluções de automação e operação para praças de pedágio, em parceria com a Granito, está ampliando sua atuação para todo o Brasil. Presente em importantes rodovias paulistas, como CCR RIOSP, Ecopistas e Ecorodovias, o sistema já atendeu cerca de 1 milhão de motoristas, atingindo aproximadamente R$50 milhões em volumes financeiros transacionados.

O projeto de expansão e implementação já está em vigor, exemplo disso é a recente adesão da Concessionária Rota das Bandeiras, que administra as praças de pedágio da Rodovia Dom Pedro, no estado de São Paulo. A expectativa é estar presente em todas as regiões do Brasil ainda este ano, e atender mais cinco novas concessionárias, dentre elas Tamoios e Renovias.

O sistema permite pagamento por aproximação do cartão de crédito e débito ou via dispositivo móvel inteligente como carteiras digitais, smartphones e smartwatches.

Para Fábio Marques, CEO da Fadami, desenvolver um dispositivo pensado nas brechas do segmento de pedágio foi um caminho para a inovação. “O equipamento, em sua característica física, é mais robusto e resistente, além de ficar instalado, de forma permanente, do lado de fora das cabines e na altura do motorista, gerando um maior conforto ao usuário, além de evitar o risco de queda e outras avarias, proporcionando um menor índice de manutenção e maior durabilidade”, completa Fábio.

Em termos de tecnologia, a Granito priorizou oferecer algo único no mercado com a missão de fazer frente a qualquer situação inesperada que possa gerar impacto no processo de autorização de pagamento. Segundo Adriano Del Grande, diretor de Tecnologia da Granito, segurança e confiança foram os pilares essenciais para o desenvolvimento da solução.

“O monitoramento automático da Granito e da FadamiPay, ao notar qualquer risco de indisponibilidade de sistema, aciona imediatamente os protocolos que garantem a continuidade da captura das transações que, após o reestabelecimento, são novamente submetidas ao processo regular sem que haja qualquer impacto para os usuários e sem nenhum risco ou custo adicional para as Concessionárias, ainda que a transação seja eventualmente negada pelo emissor do cartão por qualquer motivo”, diz.

Sobre as características financeiras do projeto, Bruno Oliveira, diretor de Negócios da Granito Pagamentos, afirma que a companhia oferece a melhor condição do mercado para o segmento e que disponibilizar tais condições é possível porque a Granito realiza todo o processamento com tecnologia proprietária, refletindo em custos operacionais menores.

“Desenvolver nossa própria tecnologia nos permite trabalhar com segmentos chamados de small tickets, onde a maioria de nossos competidores têm dificuldades. As credenciadoras costumam terceirizar esse processamento por ser de alta complexidade – no caso de pedágios, como sabemos, o ticket médio é baixo, e o custo por transação acaba sendo determinante, fazendo com que os concorrentes percam o interesse no segmento. Nesse sentido, o fato de a Granito possuir um software de processamento próprio viabiliza toda a nossa condição comercial”, afirma.

