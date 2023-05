Media Ventures é caminho para que startups anunciem no mercado publicitário

A 4Equity – Media Ventures, empresa que permite que startups tenham acesso a espaços em diferentes tipos de mídia em troca de participação acionária, acaba de ser lançada no Brasil e passa a ser o primeiro fundo de investimento independente da América Latina a atuar apenas com media for equity. Fundada por Felipe Hatab, ex-CMO da Stone e ex-diretor de marketing da Ambev, ao lado do ex-CMO da Netshoes, Renato Mendes, de Eduardo Loureiro e David Halaban, a empresa promete otimizar e unir dois grandes mercados: comunicação e inovação. A 4Equity – Media Ventures vai operar como Fundo de Investimento em Participações (FIP) e já tem capital autorizado de R$ 500 milhões.

De acordo com Felipe Hatab, CEO da empresa, o objetivo é ajudar as startups a pensarem em um marketing eficiente e, consequentemente, lucrativo. “Temos visto que a maioria das startups investe, principalmente, em ranqueamento de Google e redes sociais, o que também é muito importante, mas em determinado momento é necessário ir além. Estamos aqui para ajudar nossas investidas a ter uma comunicação precisa e com diversas formas de conteúdo”, declara.

A empresa oferece espaços em canais de TV, rádios, jornais, revistas, portais, outdoors, TV fechada e influenciadores. Em poucos meses, conquistou players relevantes e pretende fechar 2023 com dez startups e outros players do mercado publicitário.

Renato Mendes, CIO da 4Equity – Media Ventures, destaca que o modelo de negócio gera muito valor para as startups, pois conseguem negociar a compra de mídia com descontos. “Além do networking com grandes veículos e influencers, e da visibilidade conquistada em propagandas veiculadas nos melhores canais e meios, podemos oferecer um plano de mídia completo para as startups, feito por quem tem expertise no mercado”, afirma. Os veículos, por sua vez, ganham novos clientes e passam a ter participação em startups promissoras.

Qual é o diferencial para empresas inovadoras?

As startups B2C precisam do marketing para apresentar seus produtos e serviços a seu público. De acordo com a pesquisa "The State of Global Media for Growth Funding", realizada em 2022 e 2023 pela mediaforgrowth, empresas com maior exposição em canais relevantes conseguem levantar, em média, três vezes mais dinheiro — o que é ainda mais importante num cenário de escassez de funding. “O consumidor está cada vez mais exigente e busca bons conteúdos, mesmo os pagos. As publis, branded e até provas de realitys precisam ser bem planejadas para alcançar o sucesso esperado”, dizHatab.

