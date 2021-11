Math Tech anuncia incorporação da Alfa17 em seu portfólio

A Math Tech, empresa que aplica a tecnologia ideal para criar ativos digitais e organizar dados e projetos que aproximem marcas e pessoas, anuncia a incorporação da Alfa17, através de um investimento de mais de R$ 9 milhões. Com isso, a organização que está no mercado há 25 anos, amplia sua parceria com a Microsoft, utilizando as capacidades técnicas da mesma para BI e Engenharia de Dados.

O investimento possibilita a troca de informações em ambientes complexos, insights para áreas de negócio e visualização de dados de forma clara e objetiva.

“A Math Tech possui em sua carteira de clientes cerca de 25 grandes nomes como TKE, Unimed, Santander, Elopar, Grupo A Educação, Grupo Marista, Soprano, Todeschini. Nossa experiência, alinhada às tecnologias Microsoft permitem novas explorações de dados, e integrações de áreas e sistemas que trazem informações e inteligência ao negócio”, declara Lourenço de Paula, Growth Executive Director da Math Tech.

Na liderança da Math Tech, estão Lourenço de Paula, Growth Executive Director, e Thiago Dutra, Delivery Executive Director, dois grandes nomes do mercado de tecnologia, que chegam para manter a autoridade da marca no setor e trazer diferentes ideias que serão essenciais para as novas ações de negócios.

“Estamos aplicando tecnologias como inteligência artificial, DataLake, Microsoft Azure, Microserviços, Power Platform, Power BI, engenharia de dados, entre outras, seguindo nossa metodologia Full Disclosure Devops, onde garantimos maior transparência nos processos de transformação digital através de squads multidisciplinares”, diz Thiago Dutra.

A Math Tech faz parte do guarda-chuva da holding Math, que possui presença internacional e impacta pessoas em 20 países, com escritórios em dois continentes (América e Europa), e aplica a tecnologia ideal para criação de ativos digitais e organização de dados em projetos que aproximam marcas e pessoas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube