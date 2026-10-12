Marcas apostam em lives para ampliar vendas digitais

RESUMO ＋ A empresa Ypê e o Shopping Cidade São Paulo apostam no live commerce em 2026 para unir demonstrações de produtos e vendas. A Ypê tem lives de cuidados pessoais até 29 de outubro; o shopping inaugurou um estúdio permanente em julho. O formato permite alcançar consumidores além das lojas físicas.

Quando o cliente chega na loja ele olha o produto, escuta os detalhes do vendedor e, se o item desperta interesse, ele compra. No live commerce, o processo é o mesmo, mas digital.

O formato surgiu a partir de um cenário de expansão do comércio eletrônico e após a popularização das lives. Como uma fusão de Twitch com Mercado Livre, o live commerce abre novo horizonte para as empresas.

Como funciona o live commerce?

Acima de tudo, as transmissões ao vivo permitem reunir a explicação sobre um produto, sua demonstração e o acesso à oferta em uma mesma experiência.

Para a indústria, o formato pode apoiar a apresentação do portfólio e o relacionamento direto com o consumidor. Para o varejo físico, abre a possibilidade de alcançar públicos que não circulam presencialmente pelas lojas.

Essas oportunidades têm levado a iniciativas que vão de programações de lives a investimentos em estúdios permanentes. E o comportamento dos consumidores justifica a aposta no formato:

A Opinion Box mostrou que 31% dos entrevistados já haviam comprado pelo TikTok Shop em janeiro deste ano.

44% relataram uma aquisição após ver um influenciador promovendo o item.

39% dos usuários buscam avaliações de produtos na rede.

Oferecer um ao vivo com alguém avaliando o produto pode ser muito mais efetivo que uma seção de comentários com avaliações de compradores.

Empresas que já estão experimentando o live commerce

Na Ypê, uma das ações nessa frente é a série de lives dedicada à linha de cuidados pessoais da marca Banho a Banho, com programação até 29 de outubro.

Com três horas de duração, as transmissões reúnem creators parceiros, demonstrações e ofertas exclusivas. Os consumidores podem conhecer os produtos e concluir seus pedidos sem sair da plataforma. A estratégia acompanha o comportamento do consumidor digital:

O público principal desse mercado engloba as gerações Z e millennial.

Hoje, 90% das vendas ocorrem pelo celular e 40% dos clientes são homens.

Entre maio e junho de 2026, a companhia registrou crescimento de 40% na entrada de novos consumidores em seus canais digitais.

Além da atração de novos públicos, a recorrência também marca a operação: 55% das vendas digitais são recorrentes.

“A jornada de compra está cada vez mais integrada: o consumidor descobre, compara e compra em diferentes ambientes, do ponto de venda físico ao e-commerce e ao social commerce”, diz Marcela Mariano, CMO da Ypê.

Shoppings são afetados pela estratégia

A integração entre o conteúdo e a venda também se traduz em mudanças na estrutura oferecida por shopping centers e estúdios de live commerce, que permitem que utilizem os empreendimentos como base para produzir transmissões e atender consumidores de outras regiões do país.

É o caso do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, que inaugurou em julho um estúdio permanente desenvolvido pela SYN, administradora do empreendimento, em parceria com a Play2Shop.

O Grand Plaza, em Santo André, também tem previsão de receber a novidade ainda em 2026. A iniciativa reúne lojas físicas, produção de conteúdo e vendas ao vivo em um mesmo ambiente.

A proposta é ampliar as oportunidades comerciais dos lojistas para além do fluxo presencial. Por meio de transmissões em plataformas de social commerce e entretenimento, as lojas podem apresentar seus produtos a novas audiências e realizar vendas durante as exibições.

"O Cidade SP sempre busca antecipar tendências e oferecer soluções que fortaleçam o desempenho dos nossos lojistas.

A chegada do primeiro estúdio permanente de live commerce da capital amplia as possibilidades de conexão entre marcas e consumidores, unindo a experiência física do shopping ao alcance do ambiente digita", diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do Cidade.

Entre as marcas que já aderiram ao projeto no Cidade estão Hering, Morana, Fuel, Dom Acessórios e LIVE!. Cada operação conta com canais próprios para transmitir as lives, permitindo que o público acompanhe as apresentações e realize compras.

O espaço do Cidade São Paulo é a terceira operação da Play2Shop no Brasil.