Maha Mamo, Verônica Hipólito e mais: Ouça agora a nova temporada do Plenae

Em sua 7ª temporada, o podcast Plenae continua contando histórias reais que buscam inspirar reflexões nos ouvintes. Serão seis episódios de 20 minutos cada, baseados em um dos pilares do Plenae: corpo, mente, propósito, contexto, relações e espírito, representados por cada participante. Nos dois primeiros episódios, foram convidadas Silvia Poppovic e Verônica Hipólito, já disponíveis nas plataformas de streaming e no site.

Para os próximos episódios, também foram convidados Edu Foz, Maha Mamo, Barbara Gancia e Deborah Telesio. Na abertura, Geyze Diniz, idealizadora do Plenae, convida para um mergulho em cada história, explicando a relação da narrativa com os pilares. O especialista em desenvolvimento humano, Marc Kirst, ao final, também traz uma reflexão para ajudar na conexão com a história.

No primeiro episódio, Silvia Poppovic representa o pilar do corpo e conta sobre como algumas relações afetaram o seu emocional a ponto de descuidar de si mesma, e o momento em que tudo isso mudou.

Já em Mente, a atleta paralímpica Verônica Hipólito fala sobre como lidou com as adversidades de saúde em sua carreira e conseguiu se tornar uma das atletas mais reconhecidas do Brasil em sua categoria.

Edu Foz representa o pilar do propósito, narrando sua paixão por animais desde a infância até a criação da Fundação Zoo Foz que possui iniciativas hoje que extrapolam o cuidado com as mais de cem espécies que habitam sua morada.

Contexto receberá um nome de peso: a ativista Maha Mamo, nascida no Líbano, mas apátrida por 30 anos e a primeira a receber documentações de reconhecimento legal no Brasil.

A jornalista Barbara Gancia viu sua vida se desestruturar mais de uma vez por causa do álcool, mas falando sobre o pilar relações, vai contar como sempre teve ao seu lado o apoio familiar e como isso fez a diferença para que ela conseguisse superar a doença.

Para encerrar, Deborah Telesio, em espírito, conta como ter sobrevivido a um dos maiores desastres naturais recentes, o tsunami em 2004, repercutiu em toda a sua vida até os dias de hoje.

Segundo Diniz, com essa temporada, o podcast soma 42 histórias com temas que variam desde maternidade até peregrinações. “É essa diversidade que mostra a riqueza do nosso podcast, com temas atuais apresentado por meio de relatos que incentivam nossos ouvintes a fazerem novas conexões com os pilares que acreditamos serem fundamentais para uma vida em equilíbrio e com mais qualidade”, declara.

