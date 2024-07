Luiz Cornacchioni: como está o compromisso da indústria de tintas com a sustentabilidade 

Por Luiz Cornacchioni, presidente-executivo da Abrafati*

As discussões sobre sustentabilidade ganham relevância crescente, especialmente diante de eventos climáticos impactantes, como a recente tragédia no Rio Grande do Sul. Estes eventos não só afetam o meio ambiente, mas também têm implicações humanas, sociais e econômicas significativas. Nesse cenário, a necessidade de reduzir impactos ambientais de produtos e processos produtivos se torna crucial.

Contribuição da indústria de tintas

A indústria de tintas está adotando práticas mais sustentáveis, incluindo a substituição de matérias-primas, o aprimoramento de processos produtivos e a redução de desperdícios. Essas iniciativas são fundamentais para prolongar a vida útil de bens duráveis e infraestruturas, além de minimizar o impacto ambiental.

Importância econômica e tendências de mercado

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de tintas, liderando na América Latina. Em 2023, mais de 1,8 bilhão de litros foram comercializados, impulsionados por reformas residenciais, obras públicas e investimentos em infraestrutura.

Para este ano, prevemos um crescimento nas vendas, refletindo a valorização do ambiente doméstico e o aumento do consumo de bens duráveis.Durante a pandemia, as vendas de tintas imobiliárias aumentaram, à medida que as pessoas adaptaram seus espaços para o trabalho remoto e lazer em casa.

Impacto das tintas na durabilidade e proteção estrutural

Além do impacto econômico, as tintas desempenham um papel crucial na proteção e na durabilidade de diversas estruturas. Desde plataformas de petróleo até veículos e infraestruturas urbanas, as tintas são essenciais para resistir à corrosão e às condições ambientais adversas.

Compromisso com a sustentabilidade

Destacamos nosso compromisso com práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), evidenciado pelo sistema de avaliação da sustentabilidade e pelo Programa Setorial de Sustentabilidade em parceria com o Instituto Akatu. Este programa inclui iniciativas para o descarte adequado de embalagens e o tratamento de resíduos de tintas, além de um inventário de emissões de gases de efeito estufa para estabelecer metas de redução.

Em síntese, a indústria de tintas não apenas impulsiona a economia, mas também desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade ambiental e no bem-estar das comunidades. Estamos comprometidos em continuar avançando em direção a práticas cada vez mais sustentáveis, garantindo um futuro mais seguro e resiliente para todos.

*Luiz Cornacchioni é presidente-executivo da Abrafati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas) desde 2020. É também presidente da LatinPin – Federação Latino-Americana de Associações de Técnicos e Fabricantes de Tintas e membro do Conselho Diretor do IDQ – Instituto Nacional do Desenvolvimento da Química.

