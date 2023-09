Suvinil quer tintas mais sustentáveis e atuação social na comunidade

O ESG de A a Z recebe Marcos Allemann, vice-presidente da Suvinil, indústria brasileira de tintas pertencente à alemã BASF, para falar sobre as metas da empresa para diminuir seu impacto no meio ambiente e aumentar sua atuação social no mercado.

De olho na descarbonização da cadeia de produção e redução do uso de água e matéria-prima, a Suvinil tem investido em formulações de baixo impacto, reúso e reciclagem de embalagens e até um programa de reaproveitamento de sobras de tintas.

Atuando no pilar social, a empresa também mantém um projeto de educação e formação de profissionais da pintura, que têm aulas de empreendedorismo e recebem ajuda para se posicionar no mercado de trabalho.

Allemann ainda conta sobre as metas da empresa, que pretende zerar a pegada de carbono até 2050, já alcançando metade desse volume ainda neste ano.