Lojas Renner terá 20 novos hubs da marca plus size Ashua neste ano

Nativa digital, a Ashua Curve & Plus Size, marca da Lojas Renner S.A., segue com sua estratégia de expansão em operação física, e inaugurou novos pontos de venda em um formato diferente.

A empresa trouxe para dentro de unidades da Renner nove espaços dedicados chamados de corners, que atendem o público que busca de manequins do 46 ao 54.

Os hubs estão em praças de interesse da empresa, que contemplam as cidades de São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro e Niterói (RJ), Porto Alegre, Brasília (DF) e Belo Horizonte.

A previsão é fechar o ano de 2021 totalizando 20 corners, de 35 m² a 40 m², em vários estados brasileiros, inclusive nas regiões Norte e Nordeste.

“Acreditamos que a sinergia das marcas que integram a Lojas Renner tende a ser cada vez mais forte, e a Ashua está dando um grande passo nessa evolução, ampliando sua visibilidade e capilaridade, com mais um canal de venda”, afirma Henry Costa, diretor de produto da Lojas Renner.

A Ashua nasceu no e-commerce em 2016, e o processo de expansão para o ambiente físico nos últimos anos é acompanhado pelo avanço da transformação digital. As iniciativas se desenvolvem sempre dentro do conceito omnichannel. Em 2020, a Ashua registrou crescimento de 81,5% nos canais digitais, na comparação com o ano de 2019.

Entre os serviços nessa frente, estão a venda por WhatsApp, com entrega em até 48 horas nas cidades onde há lojas físicas. Nessa lista entra também a modalidade de entrega Ship From Store, na qual as vendas do e-commerce saem diretamente das lojas, permitindo acelerar as entregas e melhorar a experiência dos clientes.

Ainda em 2020, a Ashua deu início ao projeto Fashion Delivery, que une experiência de compra com inteligência de dados, ao selecionar clientes fidelizados para receberem uma mala com produtos em casa, selecionados a partir do seu histórico de consumo.

