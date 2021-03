Lockdown preocupa supermercados, sem capacidade de entrega em domicílio

O tempo de duração de lockdowns pode ameaçar o fornecimento de produtos essenciais em algumas cidades. Em alguns casos, não será sequer permitida a abertura de mercados de alimentos, para tentar conter a agressividade da nova cepa do coronavírus.

O setor de supermercados não tem condições de atender às demandas por meio de entregas domiciliares, nem por sistema de drive-thru. Faltam entregadores e capacidade de organizar as compras para os consumidores no segundo caso.

Empresários mantêm conversas com autoridades para tentar encontrar meios de contornar as restrições e viabilizar o fornecimento de itens básicos.

Catetos versus hipotenusa

Não convidem a área técnica do Ministério da Economia e do Instituto Fiscal Independente (IFI) para encontrar um mínimo denominador comum. A turma do governo acha que o pessoal do IFI erra nas contas do governo e precisa estudar tabuada novamente.

SP vista de cima

O Carrefour Property (braço imobiliário do Grupo Carrefour) e a WTorre fecharam parceria para erguer o prédio mais alto de São Paulo, o Alto das Nações, edifício de 216 metros que será erguido dentro de um complexo multiuso com 320.000 m² na região da Chácara Santo Antônio (eixo Berrini/Chucri Zaidan).

Hoje o local abriga a primeira loja Carrefour no Brasil, inaugurada há 45 anos, que será modernizada e mantida no complexo. Ainda haverá um parque para uso público com mais de 32.000 m² — os carros vão circular por baixo da praça, para dar vazão ao fluxo viário.

Mais Pronampe

Diante do agravamento da pandemia, a CNI defende a liberação de 7,1 bilhões de reais pelo Pronampe em recursos não utilizados na terceira fase do programa, que se encerrou em 31 de dezembro. Na visão da indústria, o programa foi uma das ações emergenciais de maior sucesso para amenizar os impactos econômicos e sociais da crise provocada pela covid-19.

Crédito que salva

Firmada em agosto para levar crédito a micro, pequenas e médias empresas afetadas pela crise econômica, a parceria entre a CNI e a Caixa liberou 33,5 milhões de reais em recursos do Pronampe e do Peac. Ao todo, foram firmados 142 contratos com o apoio dos Núcleos de Acesso ao Crédito (NACs) e com condições especiais, como redução de juros em até 28% frente à taxa balcão.

Gocil e iFood

iFood iFood

A Gocil fornecerá ao iFood, além de segurança patrimonial, serviços de portaria, vigilância, limpeza, jardinagem, recepção, bombeiro civil e assistente administrativo. A operação, nas unidades do iFood de São Paulo, Osasco e Campinas, contará com mais de 50 colaboradores.

Consultas em expansão

O Cartão Aliança Saúde (Grupo Alliar) passou a oferecer a seus clientes acesso a consultas médicas presenciais, em especialidades como clínica geral, em unidades próprias da empresa em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Bahia. Deve expandir para todas unidades em seis meses. O diferencial está no valor do atendimento, que começa entre 34,90 e 39,90 reais, de acordo com o local.

Bom professor

Escolas Escolas

O Instituto Península divulga nesta semana uma pesquisa que responde à pergunta: “o que faz um bom professor?” Foram ouvidos alunos, professores e gestores de escolas estaduais de São Paulo com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) acima de 6,0 — ou seja, as melhores.

Resultado que mais chama a atenção: os docentes concordam que, para ser um bom profissional, é fundamental criar bom “clima escolar”: ter um ambiente de respeito às normas, estratégias de motivação dos alunos, resolução de conflitos. Para 91% dos alunos, o principal atributo de um bom professor é saber o que está falando.

Gás para igualdade

A Supergasbras lançou iniciativa no mês da mulher para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de óleo e gás. Estima-se que a porcentagem de mulheres que ocupam posições de liderança neste setor seja ainda menor que os 19% do restante do mercado. A empresa criou um programa voltado para mulheres ocupantes de cargos de coordenação, com o objetivo de apoiar as profissionais a progredir na carreira.

Mulheres no banco

As mulheres representam 47% do total de colaboradores do Banco Pan — sendo 38% nas posições de liderança. Em 2019, a instituição lançou o Programa de Diversidade e Inclusão do Pan, que já resultou em ações como o Comitê de Diversidade, os Grupos de Afinidade, o Censo de Diversidade e o Programa de Desenvolvimento para a Liderança Feminina, em que todas as líderes participam de uma jornada de formação para fortalecer ainda mais suas potencialidades.

Ranking

A Renner é a 12ª colocada na pesquisa Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco). O ranking Merco traz ainda a lista dos 100 líderes com melhor reputação do Brasil, onde figuram tanto o diretor presidente da Lojas Renner, Fabio Faccio, como o presidente do conselho de administração da Companhia, José Galló.

