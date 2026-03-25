‘Liderança criativa’ pode solucionar os desafios mais complexos das organizações

A liderança criativa fomenta ambientes de colaboração e inovação constante nas empresas (Gotografía de eLuVe/Getty Images)
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Publicado em 25 de março de 2026 às 10h00.
Por Clarissa Almeida*
Em um cenário de mudanças rápidas, pressão por resultados e problemas cada vez mais complexos, liderar deixou de ser apenas sobre direcionar tarefas.
Hoje, liderar é, sobretudo, sobre encontrar caminhos onde ainda não existem respostas prontas.
É nesse contexto que surge a liderança criativa. Ela é uma abordagem de gestão de equipes que foca na inovação, colaboração e empatia para ir além dos métodos convencionais.
Mais do que uma tendência, trata-se de uma competência essencial para organizações que desejam se manter relevantes.
Existe um mito de que a criatividade está ligada apenas à genialidade ou à criação de algo totalmente novo.
Na prática, a liderança criativa está muito mais conectada à capacidade de fazer perguntas melhores, conectar pontos aparentemente distantes e enxergar problemas sob novas perspectivas.
“Um líder criativo não precisa ter todas as respostas, mas precisa criar o ambiente certo para que elas surjam.”
Desafios complexos dificilmente são resolvidos de forma isolada. Eles exigem múltiplos olhares, repertórios e experiências.
A liderança criativa valoriza a colaboração genuína, onde diferentes vozes são não apenas ouvidas, mas incentivadas.
Equipes diversas tendem a identificar riscos com mais precisão, propor soluções mais completas e inovar com mais consistência. Criar esse ambiente é responsabilidade direta da liderança.
Em um mundo orientado por dados, a empatia se torna um diferencial competitivo. Líderes criativos entendem que, por trás de cada processo, existem pessoas — com motivações, desafios e expectativas diferentes.
A empatia permite compreender melhor o cliente, engajar times com mais profundidade e tomar decisões mais equilibradas.
“Não se trata de ‘ser gentil’, mas de ser estratégico na forma de se relacionar.”
Empresas tradicionais costumam evitar o erro. Já a liderança criativa entende que experimentar é parte fundamental da construção de soluções melhores para as organizações.
Isso não significa agir sem critério, mas sim aprender com os erros e ajustar rotas com agilidade. Ambientes que permitem experimentação tendem a evoluir mais rápido — e com mais inteligência.
Esse ponto é fundamental. Na gestão de equipes, o papel do líder muda. Ele deixa de ser o centro das decisões para se tornar um facilitador de ideias e conexões.
Isso envolve, por exemplo, estimular autonomia, promover segurança psicológica e dar espaço para o protagonismo da equipe. Liderar, nesse contexto, é menos sobre controle e mais sobre confiança.
A complexidade dos desafios atuais exige uma nova forma de pensar e agir. A liderança criativa não substitui a estratégia — ela a potencializa.
Ao integrar inovação, colaboração e empatia, cria-se um modelo de gestão mais adaptável, humano e eficaz. No fim, as organizações que se destacam não são as que têm todas as respostas, mas as que sabem construir, continuamente, as melhores perguntas.
*Clarissa Almeida é Head de RH da Yank Solutions.