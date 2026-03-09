South Summit e a reconstrução do Rio Grande do Sul: quando a inovação vira estratégia de futuro

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul viveu um dos momentos mais dramáticos de sua história recente. Cidades submersas. Infraestrutura destruída. Comunidades inteiras precisando recomeçar.

Tragédias costumam deixar duas perguntas no ar: como reconstruir e como evitar que aconteça novamente?

No Rio Grande do Sul, a resposta começou a surgir em um caminho que cada vez mais define a competitividade das sociedades modernas: inovação. Porque hoje existe uma nova competição acontecendo no mundo.

Não é apenas entre empresas. É entre cidades, estados e países. Quem consegue atrair talentos. Quem constrói ecossistemas de inovação. Quem conecta universidades, empresas, investidores e governos.

A inovação deixou de ser um diferencial competitivo. Hoje ela é uma estratégia de sobrevivência econômica e social. E poucas histórias recentes no Brasil ilustram isso tão bem quanto a que vem acontecendo no Rio Grande do Sul.

Dois anos depois da tragédia climática, o estado decidiu reagir de uma forma diferente: não apenas reconstruindo, mas reimaginando o futuro com base em ciência, tecnologia e colaboração entre diferentes setores da sociedade.

Em conversa comigo, a Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do estado, Simone Stulp, explicou como essa reconstrução passa também pela inovação.

Para enfrentar a emergência climática, o governo lançou o Plano Rio Grande, com ações voltadas à reconstrução, adaptação e resiliência climática.

Uma das estruturas de governança criadas foi o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, formado por 49 pesquisadores e especialistas em temas relacionados ao clima.

“O grupo tem realizado atividades como a emissão de pareceres técnicos sobre batimetria, radares meteorológicos e sistemas de proteção contra cheias, além de rodas de conversa com estudantes e participação em eventos nacionais e internacionais.”

A Secretaria de Inovação também organizou um Catálogo de Soluções para a crise climática, reunindo cerca de 350 iniciativas e tecnologias. Essas soluções envolvem áreas como infraestrutura, logística, sustentabilidade, planejamento urbano, coleta e análise de dados e sistemas de alerta.

“Com essas ações buscamos fortalecer e aproximar ainda mais os atores do ecossistema de inovação gaúcho para contribuir com o trabalho de reconstrução, afirma Simone.”

Mas inovação não nasce apenas de políticas públicas. Ela depende de cultura, educação e conexão entre diferentes atores da sociedade. Por isso, Simone destaca o papel da educação para transformar inovação em prática dentro das empresas.

“O fortalecimento da educação é um eixo fundamental para consolidar a cultura da inovação nas empresas. Precisamos de cursos alinhados às demandas do setor produtivo, formando profissionais preparados para inovar dentro das organizações, diz Stulp.”

O estado vem apostando em iniciativas como o RS Talentos, voltado para áreas como engenharias e ciência da computação, e o Professor do Amanhã, focado em licenciaturas e que já ofertou mais de 2.600 bolsas de graduação.

Outro conceito central nesse processo é o da chamada quádrupla hélice quando governo, academia, setor produtivo e sociedade civil atuam de forma integrada.

“A inovação se consolida como cultura quando esses quatro atores trabalham juntos. É o que temos buscado construir no Rio Grande do Sul com o programa Inova RS.”

Criado em 2019, o programa dividiu o estado em oito ecossistemas regionais de inovação, conectando diferentes regiões às suas vocações econômicas.

Isso revela uma lição importante. Inovação não nasce apenas em grandes centros financeiros.

“A interiorização da inovação é um dos grandes motes do Inova RS. Cada região construiu sua própria visão de futuro e suas áreas prioritárias de desenvolvimento.”

Nesse processo, as universidades públicas e comunitárias gaúchas têm papel essencial.

“Elas estão presentes em todas as regiões do estado e funcionam como centros de formação de talentos e produção de conhecimento aplicado às demandas locais.”

O ponto onde o Brasil ainda precisa evoluir

Aqui está talvez um dos maiores paradoxos do país. O Brasil produz ciência de qualidade. Mas ainda enfrenta dificuldade para transformar conhecimento em empresas, empregos e competitividade global.

Ou, dito de forma direta: produzimos bons artigos científicos, mas ainda criamos poucas empresas a partir deles.

Para Wagner Lopes, Country Manager do South Summit, um dos caminhos mais promissores para mudar essa realidade está nas chamadas deeptechs, startups de base científico-tecnológica que nascem dentro da academia.

“As deeptechs são um poderoso instrumento para transformar ciência em valor econômico.”

Mas esse processo exige mudanças estruturais. Universidades precisam criar mecanismos que estimulem pesquisadores a empreender e facilitem a transferência de tecnologia. E investidores precisam compreender que inovação científica exige capital paciente.

“Deeptechs exigem ciclos mais longos de maturação, capital paciente e uma lógica de risco diferente do venture capital tradicional.”

Quando essas duas pontas começam a se conectar, ciência de excelência e investimento de longo prazo, algo poderoso acontece.

“A pesquisa deixa de ficar restrita a artigos acadêmicos e passa a gerar PIB, propriedade intelectual, renda para universidades e oportunidades econômicas reais para o país.”

O papel do South Summit

É nesse contexto que o South Summit Brazil se tornou um dos eventos mais relevantes do ecossistema de inovação na América Latina. Realizado em Porto Alegre, ele conecta startups, investidores, empresas, universidades e governos.

Mas o impacto mais importante do evento pode estar menos nos negócios fechados durante o encontro e mais na mentalidade que ele ajuda a construir.

“O que buscamos construir é uma comunidade que entenda a inovação e o empreendedorismo como motores centrais de desenvolvimento econômico e social.”

Segundo Wagner, países que deram grandes saltos de competitividade fizeram exatamente isso.

Empresários passaram a apostar em novos modelos de negócio. Investidores passaram a financiar o risco da inovação. Universidades passaram a se conectar com o mercado. E lideranças públicas passaram a tratar o empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento.

“Se conseguirmos ampliar essa mentalidade no Brasil, estaremos contribuindo para um país mais competitivo, mais tecnológico e com mais oportunidades.”

O que Porto Alegre talvez esteja ensinando ao Brasil

Talvez a principal lição que Porto Alegre esteja oferecendo hoje ao país seja simples.

Depois de enfrentar uma das maiores tragédias climáticas da história recente do Brasil, o estado decidiu fazer algo raro em momentos de crise.

Não olhar apenas para o que foi perdido.

Mas usar a reconstrução como uma oportunidade para acelerar inovação, fortalecer seu ecossistema tecnológico e reposicionar o estado na economia do conhecimento.

Porque, no mundo que estamos construindo, uma coisa está ficando cada vez mais clara. As cidades que inovam não apenas se recuperam mais rápido. Elas também lideram o próximo ciclo de desenvolvimento.