Bússola & Cia: Primeiro paredão do BBB23 apresenta Stone e prêmio variável

Com o patrocínio da Stone, o BBB 23 teve ontem seu primeiro paredão com anúncio do que pode ser a maior premiação da história do programa. Estreando no patrocínio do programa, fintech estará presente em nova dinâmica de premiação variável do reality, podendo chegar ao maior valor da história do reality. A Stone também vai marcar presença em outros momentos importantes do jogo, como festas, provas do líder e do anjo. “Estamos preparados para tornar a edição do BBB 23 histórica, trazendo novidades na dinâmica ao expandir a premiação, o que vai movimentar a casa mais vigiada do Brasil e pagar ao campeão o maior valor de todas as edições”, afirma Caio Fiuza, sócio e COO da Stone. “Vamos promover ações relacionadas ao universo financeiro para apresentar nosso portfólio de produtos e serviços.” O objetivo da Stone é aumentar a exposição da marca e de seus produtos e serviços para empreendedores, além de ampliar sua base. “Com mais de dez anos de história, temos maturidade enquanto marca e um portfólio de produtos das marcas Stone e Ton cada vez mais completo. É a oportunidade de expor o que fazemos para um público mais amplo, sem descuidar de nossos clientes, nossa maior razão”, diz Fiuza.

Ipiranga no Gauchão

A Ipiranga segue protagonista na mais tradicional competição da região Sul. A empresa é novamente patrocinadora do Campeonato Gaúcho de Futebol Masculino, o Gauchão Ipiranga 2023, que terá início neste sábado (21) com a participação de 12 clubes. E não é só isso: a Ipiranga anuncia ainda que estendeu o patrocínio à competição feminina, dando continuidade à ação inédita de ser a primeira distribuidora a realizar este apoio à categoria.

Robin em Sorocaba

O youtuber Gabriel Neto, o Robin Hood Gamer, reuniu mais de 2 mil fãs na última semana na Livraria e Papelaria Pedagógica, em Sorocaba, no lançamento de sua linha de produtos escolares, parceria entre a Tilibra e a Curta, maior hub de influenciadores gamers da América Latina. Em cerca de seis horas de evento, foram vendidos mais de 500 cadernos, mochilas e outros produtos para a volta às aulas com a imagem do youtuber de 23 anos, que tem quase 20 milhões de inscritos em seu canal.

“Foi um sucesso. Ficamos muito felizes que o espaço da Pedagógica tenha sido palco para a realização de sonhos de tantas crianças que vieram se encontrar com seu ídolo. A parceria da Pedagógica com a Curta foi um marco e certamente é a primeira de muitas”, afirma Nivaldo Madureira, diretor de Negócios da Pedagógica.

​​UX Design em debate

Pensando no aquecimento do mercado profissional de UX Design, a Mentorama, escola online focada nas profissões digitais mais procuradas e pioneira a oferecer aulas com mentores no Brasil, irá realizar um webinar gratuito em 1º de fevereiro, às 19 horas: UX Design: por que essa profissão passou a ser tão importante? O bate-papo será conduzido por Carla de Bona, UX/UI designer e mestre em Comunicação e Semiótica, umas das principais referências na área de experiência do usuário no Brasil. Entre os assuntos que serão abordados no webinar estão: por que pensar como um/a designer é importante? e tendências da área de UX Design. Também haverá espaço para tirar dúvidas. Os interessados podem fazer a inscrição neste link, recebendo, em seguida, dados de acesso por e-mail. Os participantes ainda receberão um certificado de participação para incluir no currículo, além de um guia rápido sobre a carreira.

Venture farmacêutico

A Farma Ventures, primeira corporate venture builder dedicada ao varejo farmacêutico e integrante do ecossistema da mineira FCJ, colhe os frutos da estratégia de prospectar projetos inovadores voltados para o varejo farmacêutico e toda a sua cadeia de valor. As startups que fazem parte do grupo já acumulam R$ 59 milhões em valor de mercado e captaram R$ 5 milhões em investimentos externos, com menos de três anos de existência. A venture builder iniciou atuação em março de 2020 por iniciativa das redes de farmácias Drogal e a Indiana, com mentoria da butique de investimentos Top Capital. O projeto nasceu pouco antes da eclosão da covid-19 no Brasil. Hoje, reúne nove startups. Entre elas estão a Proffer, que fornece programas de inteligência artificial para gerenciamento automatizado de preços; a SleepUp, primeiro hub de terapia digital do sono aprovado pela Anvisa; e a XLZ, fintech especializada em antecipação de recebíveis. As empresas do ecossistema terminaram o ano com aumento de 97% no volume de clientes na comparação com 2021.

Zezinho no Zap

A Casa do Zezinho, organização sem fins lucrativos do Capão Redondo, em parceria com a CM.com, empresa holandesa líder em comércio conversacional, iniciou o envio de comunicados para parceiros e futuros doadores pelo WhatsApp. De forma interativa e rápida, a Casa consegue enviar convites para atividades como almoço beneficente, bazar e até mesmo comunicados para alavancar as arrecadações pontuais. A ferramenta fortaleceu a comunicação com a base de contatos e o processo de prospecção de novos doadores. “É fundamental que as instituições de caridade entendam que o perfil dos doadores agora é digital e utilizar canais de mensageria como WhatsApp e redes sociais como Instagram virou uma prática no mercado” diz Ronald Bragarbyk, country manager da CM.com.

Ivete Sangalo e CVC

A cantora e apresentadora Ivete Sangalo acaba de renovar o contrato de garota-propaganda com a CVC por mais dois anos. A artista estrelou a campanha histórica de 50 anos da marca, completados em maio de 2022 e que repercutiu em todo o Brasil ao longo do último ano, conectando com a estratégia de completa renovação da marca preferida dos brasileiros e mais valiosa do turismo, segundo a Interbrand. Neste novo acordo, Ivete Sangalo vai estrelar as campanhas nacionais e regionais da CVC, sob a gestão da nova agência de publicidade da marca (a FCB). A novidade inclui, ainda, o patrocínio da CVC ao Bloco Coruja, no Carnaval 2023, um dos mais disputados por foliões de todo o Brasil.

Telecomunicações

O mercado brasileiro de segurança eletrônica vai ganhar um novo competidor de peso: a Huawei. O anúncio será feito na próxima quinta-feira (2/2), em São Paulo, em evento conduzido pela Agora, principal parceira da gigante chinesa na América Latina e responsável pela distribuição dos equipamentos. Além de câmeras e dispositivos de monitoramento, o Agora Kick Off 2023 - Huawei vai apresentar outras novidades da marca a serem lançadas ao longo do ano.

Restaurantes em alta

Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR) em conjunto com o Instituto Foodservice Brasil (IFB) e a Galunion, consultoria em foodservice, revelou que 46% dos estabelecimentos do setor de gastronomia alcançaram faturamento maior no segundo semestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior. Já 47% dos restaurantes fecharam o período com estabilidade nos resultados e 7% tiveram resultado inferior. Além disso, 77% dos entrevistados fecharam o primeiro semestre do ano passado com lucro. Após anos de restrições por causa da pandemia, que afetou fortemente o setor de alimentação fora de casa e impulsionou uma onda de endividamento, o mercado mostra sinais de recuperação.

Ventos

A Pan American Energy, empresa global de energia, aportará R$ 3 bilhões em investimentos na implantação do Complexo Eólico Novo Horizonte, na Bahia, empreendimento que marca a chegada do grupo no Brasil. Parte dos recursos foi obtida por meio de dois empréstimos: R$ 900 milhões do BNDES e R$ 300 milhões do Banco do Nordeste. Com capacidade instalada total de 423 MW, o complexo eólico é formado por 10 parques, localizados em seis municípios baianos (Novo Horizonte, Boninal, Brotas de Macaúbas, Ibitiara, Oliveira dos Brejinhos e Piatã), e contará com 94 aerogeradores. Também contempla 79 km de linhas de transmissão (500 kV) e uma subestação de energia para conectar os parques eólicos ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Adeus incêndios

Com uma história inspiradora como empreendedora, Danielle Noce sempre ouviu que para que o negócio desse certo era preciso que o empresário estivesse 100% presente, mas após quase 20 anos administrando empresas, percebeu que, em vez de ter liberdade, o empreendedor fica preso ao seu negócio. Esse é o mote principal do curso “Imersão Season3 - S3” que ela e a empresária Verônica Garofalo vão realizar entre os dias 27 e 29 de janeiro, com inscrições abertas até o dia 22. Dani conta que muito dessa necessidade de estar próximo vem do medo constante de que, caso perca um pouco do foco, o negócio desmorone, e não consiga crescer já que não consegue olhar ao redor. “É o famoso vivendo para apagar incêndio”, diz. Durante três dias haverá palestras e exposições de técnicas de gestão de tempo, de pessoas e de empresas. As inscrições podem ser feitas no site. “Oscar” do Quarto de Milha

A Associação Brasileira do Quarto de Milha (ABQM) vai homenagear e premiar grandes animais e personalidades da raça no 15º ABQM Awards – a noite do “Oscar do Quarto de Milha”, que acontece no próximo dia 27 de janeiro na Casa Giardini, em São Paulo. No total, serão 244 premiados entre criadores, proprietários, competidores e cavalos que obtiveram a maior soma de pontos, em onze categorias, das 22 modalidades esportivas da raça no hípico 2022. Os melhores de cada uma das categorias recebem troféus especiais. No evento também ocorre o 12º Hall da Fama, que vai eternizar oito personalidades (entre cavalos e grandes nomes da raça) que contribuem e/ou ainda continuam contribuindo para o desenvolvimento do Quarto de Milha no Brasil.

Na grande noite do “Oscar do Quarto de Milha” serão homenageados ainda os “Destaques do Ano 2022”, com reconhecidos nomes das áreas política, social e artística que também colaboraram com a raça no país.

Esmalte

Rede de franquias de beleza e bem-estar pretende abrir mais de 100 unidades em 2023

Inaugurada em 2012 em São Caetano do Sul, a rede de franquias Turquesa Esmalteria e Salão de Beleza, segue seu plano de expansão e aposta no movimento de interiorização do mercado de franchising para continuar crescendo neste ano. A rede que dobrou de tamanho em 2022, com relação ao ano anterior, tanto em número de unidades quanto em receita, também prevê a ampliação de seu portfólio de serviços incorporando novas tendências para os consumidores. A expectativa da rede é de fechar o ano de 2023 com mais de 100 novas unidades e faturamento superior a R$45 milhões.

Atenção domiciliar

Os atendimentos da Home Doctor cresceram 15% em relação a 2021. Seus serviços atingiram as cinco regiões do país e tiveram um grande crescimento no Sul e no Nordeste, em especial em Sergipe. No programa de desospitalização para término da medicação, o aumento foi de 47,5%. Consequentemente, a empresa teve que ampliar 10% seu quadro de funcionários. Atualmente são cerca de 550 colaboradores CLT e mais de 9.000 profissionais de saúde atuando nos domicílios dos pacientes. Para garantir a capacitação profissional desses profissionais, no ano passado, o Instituto Home Doctor de Ensino e Pesquisa realizou 116 treinamentos e orientações, entre presenciais, virtuais e híbridos, 7 reuniões técnico-científicas, curso de cuidados paliativos e a Semana de Segurança do Paciente, atividades que envolveram 2.545 participantes. Para este ano, a pretensão da Home Doctor é abrir mais quatro unidades de negócio.

