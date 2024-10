Leilões despontam como alternativa para a compra de carros de luxo com desconto

No dia 26 de outubro, a Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais, vai realizar um leilão exclusivo de automóveis premium com desconto.

Quem participar terá a chance de adquirir, entre outros, um Porsche 911 Carrera 2023/2024, avaliado em mais de R$1 milhão.

O esportivo de alta performance vem equipado com um motor 3.0 a gasolina, de seis cilindros opostos e 24 válvulas, que permite acelerar de 0 a 100 km/h em apenas quatro segundos, alcançando uma velocidade máxima de 291 km/h.

Entre as opções, o 718 Cayman, com valor de tabela Fipe de R$645.343,00, e o Taycan 2020/2021, avaliado em R$605.959,00, estarão à disposição dos interessados.

Marcas como BMW e Mercedes-Benz também estarão presentes. Os interessados terão a chance de arrematar uma M3 2021/2022, com valor de tabela Fipe de R$624.924,00, e uma Classe E 2023/2024, avaliada em R$536.985,00, tornando o evento ainda mais atrativo para os entusiastas de veículos de luxo.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

Para mais informações, visite: https://www.copart.com.br/

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube