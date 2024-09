Mercedes-Benz reduz previsão de lucro e ações chegam a cair 7%

As ações da Mercedes-Benz caíram mais de 7% na sexta-feira depois que a montadora alemã reduziu sua previsão de lucro anual devido a uma "maior deterioração" da demanda chinesa.

O grupo sediado em Stuttgart disse na quinta-feira que agora esperava que seu retorno sobre as vendas ficasse na faixa de 7,5% a 8,5%, abaixo da previsão anterior de entre 10% e 11%.

Espera-se que o EBITDA seja “significativamente abaixo” dos € 19,7 bilhões que o grupo relatou no ano passado, segundo o Financial Times.

O presidente-executivo Ola Källenius disse aos analistas na sexta-feira que os problemas da empresa eram decorrentes "principalmente [da] China", mas acrescentou que em outros mercados, como a Europa, a Mercedes-Benz também ainda estava sentindo "o [impacto] de taxas de juros mais altas".

As ações da empresa caíram mais de 7% no início do pregão, mas ao longo das negociações essa queda foi suavizada para 6,5%.

Preocupação com a China

A Mercedes-Benz é a mais recente montadora alemã a levantar preocupações sobre a fraca demanda na China, o maior mercado de automóveis do mundo, do qual todos os grupos automotivos do país dependem fortemente para vendas e lucros.

A empresa disse na quinta-feira que as vendas em seu "segmento topo de linha" foram particularmente afetadas, significando um revés em sua estratégia de priorizar consumidores mais "premium". A Mercedes-Benz tem tentado desenvolver e vender carros mais caros e de alta margem de lucro que ela acreditava que seriam menos vulneráveis ​​a flutuações macroeconômicas.

A empresa acrescentou que não esperava que a demanda chinesa por carros de preço mais alto se recuperasse no segundo semestre do ano.

O cenário negativo não atinge apenas a Mercedes. A rival BMW também cortou sua previsão de lucro para o ano e alertou que a fraca demanda na China poderia afetar sua produção.

Em julho, a Porsche também emitiu um alerta sobre seus lucros, relatando que as vendas na China no primeiro semestre caíram um terço em relação ao anterior.

A China passa por um enfraquecimento no consumo, além de uma prolongada crise imobiliária, o que preocupa as autoridades do país. Mesmo com esse cenário, o BC local surpreendeu o mercado nesta sexta e manteve as taxas de juros inalteradas.