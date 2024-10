Versão rara de 'O Pequeno Príncipe' vai à leilão por US$ 1,25 milhão

Um raro manuscrito de "O Pequeno Príncipe", escrito por Antoine de Saint-Exupéry que contém anotações e correções do próprio autor, será leiloado no final de novembro. Esta é a primeira vez que uma versão datilografada da clássica obra de 1943, famosa pelas frases e ilustrações que marcaram gerações, é colocada à venda pública. O manuscrito está avaliado em US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 7,11 milhões) e será exibido na feira de arte Abu Dhabi Art.

De acordo com o The Guardian, o valor e a raridade do manuscrito vêm das edições feitas pelo próprio Saint-Exupéry. Entre as anotações, destaca-se a primeira aparição da famosa frase: "On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux" ("Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos"). Segundo Sammy Jay, especialista em literatura da livraria Peter Harrington, a frase não estava presente nos rascunhos anteriores e revela o momento de “quebra criativa” em que o autor a formulou pela primeira vez.

Publicado pela primeira vez nos Estados Unidos, em francês e inglês, "O Pequeno Príncipe" ganhou reconhecimento mundial, tornando-se o livro não-religioso mais traduzido da história. Narrado por um piloto que encontra um pequeno príncipe vindo de um planeta distante, a obra conta com ilustrações do próprio Saint-Exupéry e trata de temas universais como a amizade, a solidão e a essência da vida.

Esboços originais e um cheque

Além do manuscrito, o lote inclui dois esboços originais a lápis do personagem e um cheque assinado por Saint-Exupéry, datado de 26 de fevereiro de 1943. O cheque, no valor de US$ 100 (aproximadamente R$ 569), foi destinado à Brooks Uniform para confecção de um uniforme militar francês, que o autor usou ao visitar sua amada Silvia Hamilton, antes de retornar ao campo de batalha.

O manuscrito pertenceu a uma coleção privada antes de ser adquirido pela livraria londrina Peter Harrington. É um objeto aparentemente simples, mas valioso, guardado em uma pasta preta com páginas repletas de anotações, rabiscos e edições. Saint-Exupéry fez diversas modificações, como a remoção de referências a Nova York, substituindo-as por imagens mais universais, e muitos dos ajustes são voltados a refinar a narrativa.

Dos três exemplares conhecidos desse manuscrito, um encontra-se no Centro Harry Ransom, no Texas, outro na Biblioteca Nacional da França, em Paris, e o terceiro, que será leiloado, parece ser a única versão que Saint-Exupéry usou como cópia de trabalho.