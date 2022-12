Karpowership Brasil e Marinha treinam 90 moradores da Costa Verde

A Karpowership Brasil e a Marinha estão formando 90 moradores da Costa Verde, no Rio de Janeiro, para serem futuros marinheiros auxiliares de convés e máquinas com foco nas embarcações de passageiros. A qualificação de três turmas está em andamento até este mês em aulas ministradas pelos instrutores da Capitania dos Portos de Itacuruçá (DelItacuruçá), distrito de Mangaratiba (RJ). A Karpowership Brasil fornece apoio logístico para os cursos. A cooperação está programada para continuar em 2023, quando novas turmas serão anunciadas

Esta iniciativa oferece alternativas de renda para os moradores das comunidades da região. Permitirá o exercício da profissão aquaviária, que registra intensa demanda local com as mudanças nas atividades econômicas regionais nos últimos dez anos. Os participantes do curso, que majoritariamente vivem em comunidades ribeirinhas, fortalecem suas perspectivas de receita com atividades marítimas. Esta ação também visa apoio ao progresso socioeconômico regional e impactará positivamente o novo desenvolvimento industrial e as oportunidades de geração de empregos da região.

“Esse programa de qualificação atenderá a uma demanda crescente dos moradores com perspectiva de geração de renda e empregos, essenciais para o desenvolvimento econômico e social da região”, afirma Gilberto Bueno, diretor de projetos da Karpowership Brasil.

A Karpowership e a prefeitura de Itaguaí também concluíram o reflorestamento voluntário próximo à Área de Proteção Ambiental (APA) Saco de Coroa Grande, localizada em Itaguaí, Rio de Janeiro. A iniciativa promoveu o plantio de 2.283 mudas de manguezais e restingas para recuperar a região que se encontrava em estado de degradação. A ação contou com altos parâmetros de sustentabilidade, como o Censo Florestal. A empresa já está discutindo com a prefeitura outras áreas onde pode iniciar projetos voluntários de reflorestamento.

Localizado no Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, o empreendimento da Karpowership para geração de energia conta com quatro embarcações, denominadas Powerships, além da Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU). Utiliza gás natural, insumo essencial para a transição energética, e já possui todas as licenças de operação. A linha de transmissão, com 14,7 km de extensão, garante o fornecimento de energia ao sistema elétrico brasileiro por meio da conexão com a subestação de Furnas.

