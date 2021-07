JBS se destaca em ranking mundial da Institutional Investor

Reconhecida mundialmente pela sua ampla atuação no mercado financeiro, a revista Institutional Investor publicou recentemente seu relatório anual The Latin America Executive Team, com destaque para o time de RI da JBS, que aparece na primeira colocação no setor de alimentos e bebidas entre as maiores companhias de capital aberto do mundo

A equipe de RI da companhia participou no último ano de emissões bem-sucedidas de bonds de grande porte e esteve atenta para o desafio de esclarecer investidores, instituições financeiras e agências de avaliação de risco, sobre minúcias e detalhes das operações de uma empresa que tem presença global e que se caracteriza por atuar em diversos segmentos.

Além disso, a JBS foi escolhida como terceira melhor empresa em ESG. Em março, a JBS anunciou um plano desafiador de se tornar net zero até 2040 durante a Cúpula Global 2021, evento organizado pela Climate Governance Initiative, em cooperação com o Fórum Econômico Mundial. A Companhia se destacou também em outras categorias, como melhor CEO e melhor CFO e gestão de crise de covid-19, entre outras.

Confira as categorias em que a JBS obteve excelente desempenho:

Best IR by Team Overall

Best ESG Overall

Best CEO Overall

Best CFO Overall

Crisis Management amid Covid-19 Overall

Best Investor/Analyst Event Overall

