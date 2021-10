Iteris prevê crescer 50% em 2021 e ganha destaque em ranking do ISG

Segundo pesquisa do Gartner, o mercado global de Tecnologia da Informação deverá movimentar US$ 4,2 trilhões até o final de 2021, uma taxa de 8,6% maior que no ano anterior. Já a estimativa para o mercado brasileiro é que os investimentos em TI cresçam 20% até dezembro deste ano, de acordo com estudo da consultoria iMonitor IT.

A Iteris, consultoria brasileira de serviços de TI, foi impulsionada pela grande demanda de transformação digital das empresas e encerrou o ano de 2020 com um faturamento de R$ 93 milhões, tendo uma receita líquida 37% maior que no ano anterior. A expectativa para 2021 é que o crescimento ultrapasse 50% até o final do ano. A empresa apresentou aumento em sua carteira de clientes, viu o time de colaboradores ultrapassar a barreira dos 700 profissionais e manteve o crescimento sustentável e o nível de qualidade de suas entregas.

“Os desafios que surgem no mercado de TI fazem com que a Iteris esteja em constante evolução. Somos responsáveis por levar a inovação e a tecnologia para o mercado, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento dos negócios dos nossos clientes”, afirma Fernando Riva, sócio-fundador e VP of Finance & Growth da Iteris.

É o que reforça o estudo ISG Provider Lens — Next-Gen Application Development and Maintenance Services 2021, relatório que chancela a qualidade da empresa na prestação de serviços no Brasil. A empresa é destaque este ano como líder em Agile Development Specialists (Especialistas em Desenvolvimento Ágil) e Application Quality Assurance (Garantia de Qualidade de Aplicações), reconhecida por sua excelência e pela capacidade técnica da equipe nos dois quadrantes.

Agile Development Specialists

O amplo portfólio da empresa contou como um dos principais diferenciais para a conquista da liderança. A consultoria desenvolve aplicativos web e móveis e soluções analíticas avançadas, proporcionando integração com ERP, CRM e outros pacotes de software corporativo. Oferece modelos de trabalho flexíveis com o cliente, e trabalha com métodos ágeis e processos e ferramentas de DevSecOps.

Além do vasto portfólio de ofertas, a empresa conta com um modelo de negócios centrado no cuidado com as pessoas, a consultoria foca no engajamento dos funcionários e adota o movimento Anywhere and Together, que permite que as equipes trabalhem de qualquer lugar do país sem perder a real conexão entre as pessoas, o trabalho, a cultura e o negócio. Com um time dedicado à caça de talentos, além de parcerias com faculdades e instituições educacionais, a Iteris viabiliza seu crescimento por meio da realização de Hackathons para seleção de estagiários, programas de formação e benefícios diferenciados.

“Gerir pessoas é uma estratégia corporativa que apresenta grandes desafios no setor de TI. Temos o objetivo de construir equipes multidisciplinares, e nesse sentido, buscamos ter uma gestão humanizada. Esse fator influencia diretamente na produtividade e melhora a eficiência nas entregas”, diz Marcelo dos Santos, VP of Services & People.

Application Quality Assurance

Os times de qualidade da Iteris participam ativamente no processo de desenvolvimento de software dos clientes: dão suporte, executam testes de unidade, criam scripts de automação e todas as outras tarefas de garantia de qualidade e agilidade.

A Iteris usa a metodologia Lean para eliminar gargalos e otimiza o processo de desenvolvimento de software em torno dos conceitos de desenvolvimento orientado a valor (VDD). A empresa usa a lista de verificação Invest para verificar a qualidade das histórias de usuário antes de desenvolver cenários de teste, ajudando os clientes a melhorar a qualidade nos estágios iniciais de desenvolvimento de aplicativos.

Além disso, entende a cultura DevSecOps de um cliente antes de automatizar as entregas de soluções, fornece consultoria para a escolha das ferramentas certas com base nas melhores práticas do mercado e avalia a arquitetura do aplicativo realizando testes específicos com base na demanda do cliente.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também