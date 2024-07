Inter e Programadores do Amanhã se unem para formar jovens na área de TI 

Desde sua fundação, em 2021, o Instituto Programadores do Amanhã já formou mais de 300 jovens pretos, pardos e indígenas em situação de vulnerabilidade social.

Com o objetivo de cumprir com as diretrizes sociais de sua estratégia ESG, o Inter, super app financeiro, acaba de se juntar à entidade, promovendo a inclusão de um módulo especial de educação financeira no curso.

Até 2025, a expectativa é que o Programadores do Amanhã beneficie, com formação gratuita, mais 300 alunos.

“Como uma empresa que tem a tecnologia como pilar intrínseco, é de grande importância aumentarmos as oportunidades para que uma grande diversidade de pessoas entre nesse mercado de programação e TI”, diz Guilherme Ximenes, CTO do Inter.

A importância da educação financeira para os alunos da instituição

O Inter também vai contribuir financeiramente, mas o módulo de educação financeira é o principal fator de impacto social da parceria.

A estimativa feita pelo Programadores do Amanhã é de que, com a nova versão do curso, os alunos aumentem em até 250% a renda familiar após se empregarem.

“Essa parceria dá a esses jovens possibilidades de aprenderem como ter uma vida financeira inteligente logo que entrarem no mercado de trabalho e traz conhecimentos para que lidem de uma forma saudável com o dinheiro”, complementa Ana Luiza Franco Forattini, Diretora Jurídica, de Compliance e ESG do Inter.

Compromisso com o impacto social

De 2019 a 2023, a empresa por trás do Inter já apoiou 80 projetos sociais em Editais de Voluntariado, realizou mais de 120 ações sociais e obteve mais de 50 mil interações nos conteúdos de educação financeira, sendo essa a funcionalidade mais acessada da plataforma Vida Sustentável, dentro do aplicativo da companhia.

A parceria tornará mais simples o objetivo do Programadores do Amanhã de trazer uma maior prosperidade para os alunos que estão começando suas vidas profissionais.

“Inter e Programadores do Amanhã trabalham para promover a independência financeira das pessoas. Com a cooperação da instituição, vamos potencializar uma formação profissional abrangente para esses jovens”, conclui Cléber Guedes, CEO e cofundador do Programadores do Amanhã.

