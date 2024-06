Inter faz campanha de renegociação e dá desconto de até 98%

O Inter está com a campanha de renegociação aberta. Denominado de Feirão da Dívida Zero, a iniciativa, programa oferece condições especiais para negociação de dívidas de diversos produtos para os clientes do app. O feirão termina dia 30 de junho.

Para cartão de crédito, os descontos em acordos podem chegar até 98% e o parcelamento vai até 36 vezes. As ofertas também estão disponíveis para negociação de débitos de crédito imobiliário e de crédito consignado. Para PJs, há possibilidades, como descontos nas dívidas da linha de capital de giro.

Como renegociar

A negociação de dívidas de cartão de crédito pode ser feita a qualquer momento no próprio aplicativo do Inter - basta acessar a aba “Cartões”.

Já para os demais produtos, os acordos devem ser realizados pela Central de Atendimento da instituição (3003 4070 - Capitais e regiões metropolitanas / 0800 940 0007 - Demais localidades).