Inteligência artificial personaliza roupas e acessórios vendidos online

O mercado de vestuário e acessórios inova a maneira de realizar compras para minimizar eventuais problemas e ajudar lojistas a chegarem em seu público. É o caso dos shoppings Butantã e Jardim Pamplona, que fizeram parceria com a Upperbag para que seus clientes pudessem receber em casa uma seleção de roupas e acessórios escolhidos de forma personalizada.

Com a expansão de compras de maneira digital, problemas com relação ao tamanho da peça, cor e combinação com o guarda-roupa do cliente são cada vez mais frequentes. O serviço adotado pelos shoppings Butantã e Jardim Pamplona conta com um time de personal stylists, junto com os lojistas, e com auxílio da tecnologia de inteligência artificial para se aproximar ao máximo possível do estilo e gosto do cliente, cuja experiência é objeto central do projeto, sendo possível visitar diversas marcas virtualmente, e receber as peças escolhidas em casa.

O cliente experimenta todos os itens, confere o que mais combina com seu estilo e com as peças que tem no armário e escolhe o que vai querer comprar. O frete é grátis e não há compromisso de compra. O serviço é oferecido para clientes da cidade de São Paulo e todas as peças são higienizadas antes do envio. A funcionalidade busca atingir clientes de todos os perfis — feminino, masculino, infantil e plus size.

A iniciativa, segundo Ana Britto, gerente de marketing do Carrefour Property, espera ajudar os lojistas no giro e nas vendas de itens, além de contar com a experiência da Upperbag, que atua com o canal personalizado de vendas de roupas, oferecendo soluções diferenciadas para esse período de isolamento social. Assim, lojas com grande poder de marca e amplo estoque, podem atingir seus clientes em casa, com experiência de compra similar à da loja física.

Para se cadastrar e pedir sua Bag com itens de marcas e lojas de shopping, basta acessar o site da Upperbag no shopping Butantã ou Pamplona, selecionar o tipo de Bag que tem interesse, responder questionário de estilo, apontando suas preferências, e cadastrar o cartão de crédito para confirmar seu pedido.

