Com apoio de grandes empresas, instituto no Rio forma jovens de altas habilidades da rede pública

Com mais de 25 polos de atendimento e 800 alunos no município Rio, organização apoiada por grandes empresas alia excelência acadêmica, inovação e impacto social — e planeja expansão

Instituto Apontar transforma potencial em resultados ao combinar educação de excelência, apoio psicossocial e experiências culturais. (Instituto Apontar/Bússola)

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10h35.

Referência nacional no desenvolvimento de crianças e adolescentes com altas habilidades e de famílias de baixa renda, o Instituto Apontar transforma potencial em resultados ao combinar educação de excelência, apoio psicossocial e experiências culturais.

Com mais de 25 polos de atendimento no Rio de Janeiro, a instituição oferece programas gratuitos que fortalecem competências e preparam 800 jovens para serem protagonistas de suas histórias e agentes de transformação social.

Fundado com a missão de identificar e potencializar talentos da rede pública com altas habilidades, o Apontar atua em três frentes integradas:

  • Pedagógica: enriquecimento acadêmico com metodologia STEAM, mais de 25 oficinas, incluindo robótica, matemática olímpica, biologia, desenho, teatro e idiomas como inglês e alemão, além de visitas a empresas.

  • Psicossocial: atendimentos individuais e coletivos para alunos e familiares, conduzidos por uma equipe multidisciplinar de psicólogos e assistentes sociais.

  • Cultural: visitas a museus e espaços históricos para ampliar repertório e fortalecer redes de conhecimento.

Parcerias estratégicas com empresas têm sido essenciais para sustentar e ampliar o impacto da instituição. Entre os investidores institucionais estão Stone, Vinci Compass, Fundação Behring, BTG e Brookfield, além de pessoas físicas engajadas na educação de alto potencial.

O reconhecimento pelo trabalho do Apontar é amplo. A instituição recebeu a Medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro; o Selo Doar, que certifica transparência e boa governança; e foi destaque em programas de aceleração e impacto, como AMBEV VOA e BTG Soma.

Atualmente, o Apontar vive um momento de expansão estratégica. Após consolidar sua atuação no Rio, prepara-se para levar seu modelo de impacto a outras regiões, ampliando a rede de atendimento a jovens de altas habilidades e reforçando seu papel como agente transformador na educação brasileira.

“Investir no potencial desses jovens é investir no futuro do país. Nosso trabalho vai além da sala de aula: criamos oportunidades, ampliamos horizontes e oferecemos suporte para que cada aluno possa sonhar alto e conquistar seus objetivos. Não fazemos essa transformação sozinhos e contamos com muitos investidores, parceiros e voluntários ao longo da jornada”, afirma Leticia Stewart, Gerente de Desenvolvimento Institucional do Instituto Apontar.

