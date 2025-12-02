Dia de Doar: 4 entidades para empresas e pessoas que desejam apoiar projetos de alto impacto

Neste dia 2 de dezembro celebramos o Dia de Doar, data que reforça a importância da luta pela redução da desigualdade social. Na agenda ESG das empresas, o "S" se torna protagonista e as ações vão de campanhas a doações diretas, mas são as ONGs e entidades do tipo que realmente se destacam.

Estas organizações são bem vistas pelos brasileiros, que reconhecem a importância do Dia de Doar e da doação como ato de cidadania. Segundo a Pesquisa Doação Brasil 2024 (IDIS):

78% dos brasileiros doaram de alguma forma no último ano,

Foram movimentados R$ 24,3 bilhões, o maior volume já registrado pelo estudo,

A renda média mensal dos doadores é de R$ 1.512.

Embora o número total de doadores tenha diminuído em relação a anos anteriores, quem permanece engajado está contribuindo mais e de maneira mais criteriosa.

Cerca de 86% afirmam analisar cuidadosamente quais causas apoiar, e o PIX se consolidou como principal meio de contribuição, responsável por 66% das doações.

No Dia de Doar, para pessoas e empresas, exploramos 4 projetos que merecem atenção, e explorando suas características únicas e impacto.

1. Instituto Pacto Contra a Fome na missão para erradicar a fome no Brasil

O Pacto Contra a Fome é uma coalizão suprapartidária e multissetorial que conecta sociedade civil, governos, academia, imprensa e setor privado na construção de soluções estruturantes e permanentes.

O principal objetivo do Instituto é erradicar a fome até 2030 e reduzir o desperdício de alimentos no Brasil.

Para cumprir com o objetivo, a entidade promove iniciativas como o Prêmio Pacto Contra a Fome, que destinou R$ 100 mil a cada um dos seis projetos vencedores da última edição, fortalecendo ações em comunidades vulneráveis.

O instituto também se destaca pelo trabalho em advocacy, mantendo a segurança alimentar no centro da agenda pública.

Em 2025, sua Agenda Legislativa “Da Política ao Prato” impulsionou o avanço de sete projetos de lei, três deles posteriormente sancionados. Nesse mesmo ano, o Pacto foi reconhecido nacionalmente ao entrar para a lista das 100 Melhores ONGs do Brasil, consolidando sua atuação no enfrentamento à fome.

Como doar:

Para apoiar o Pacto Contra a Fome, acesse o doe.pactocontrafome.org. A doação pode ser feita com qualquer valor a partir de R$ 40,00.

No formulário, você pode escolher entre fazer uma doação mensal ou única, preencher seus dados e selecionar a forma de pagamento desejada (Pix, boleto ou cartão).

2. CUFA é dedicada ao desenvolvimento socioeconômico nas favelas

A Central Única das Favelas (CUFA) é uma organização com mais de 20 anos de atuação nas favelas brasileiras, promovendo atividades culturais, esportivas, educacionais e de cidadania para integrar socialmente esses territórios.

Fundada por Celso Athayde, a CUFA se expandiu para todos os estados do Brasil, Distrito Federal e mais de 70 países, incluindo os Estados Unidos, onde possui sede no Bronx, em Nova York.

Entre seus projetos de destaque estão a Taça das Favelas, Top CUFA e a parceria com a Expo Favela Innovation, maior feira de negócios de favela do mundo, Fórum Econômico Mundial das Favelas.

Durante a pandemia, a CUFA desenvolveu iniciativas como o programa Mães da Favela, que impactou mais de 17 milhões de pessoas com doações de cestas básicas e chips com internet gratuita.

Ao longo de sua trajetória, a CUFA recebeu prêmios importantes, como o iBest, o MTV Miaw 2020 e o Prêmio Caio, pela organização da Taça das Favelas.

Em 2023, em parceria com o IBGE, ajudou a mapear as favelas brasileiras e lançou o movimento Frente Parlamentar em Defesa das Favelas.

Em 2024, a CUFA, com a Frente Nacional Antirracista e a Frente Parlamentar das Favelas, fundou o G20 Favelas, uma série de conferências em três mil favelas de 27 estados brasileiros e 41 países.

Como doar:

Para contribuir com a CUFA, basta acessar o site (https://cufa.org.br/). Para doações via PIX, a chave é doacoes@cufa.org.br.

3. Movimento União BR apoia dos Yanomamis aos afetados pelas chuvas

O Movimento União BR é um movimento nacional apartidário que reúne voluntários de todo o Brasil e foi fundado em março de 2020.

A entidade está presente em todos os estados brasileiros e já beneficiou mais de 30 milhões de pessoas.

Pautado pelo compromisso de deixar um legado nas regiões onde atua nas frentes de educação, saúde e habitação, o Movimento acumula mais de R$400 milhões arrecadados.

O montante foi destinado à doação de equipamentos de proteção individual (EPI), na aquisição e distribuição de toneladas de alimentos, na criação de leitos, equipamentos e insumos hospitalares e na gestão de cursos.

Dentre as principais ações do Movimento União BR, destacam-se:

Ajudas aos povos indígenas Yanomamis,

Apoio na reconstrução de estados afetados pelo grande volume de chuvas como Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco,

Criação de um hub de distribuição de recursos básicos na Romênia para vítimas da guerra da Ucrânia.

O Movimento União Brasil foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2020, Prêmio Escolha do Leitor de 2021, reconhecido pela ONU como case mundial de sucesso e reconhecido pelo Brics através do Prêmio Solução Inovadora em Catástrofes pelo Brics Awards 2025.

Como doar:

O site do Movimento União BR é https://www.movimentouniaobr.com.br/ e para doar basta fazer um PIX de qualquer valor para sos@movimentouniaobr.com.br ou para conta do banco da entidade: Banco Itaú, Agência: 1625, Conta Corrente: 98762-1.

4. Make-A-Wish Brasil realiza o sonho de crianças com doenças graves

A Make-A-Wish Brasil é uma organização dedicada à realização de sonhos de crianças com doenças graves, que nasceu nos Estados Unidos, na década de 1980.

Há 16 anos no país, a ONG já se aproxima da marca de 4 mil sonhos realizados e, para levar a sua missão ainda mais longe, conta com o apoio de diversas frentes, que incluem voluntários, equipes médicas, doadores e empresas parceiras, como Disney e Bloomin’ Brands.

A organização trabalha de forma estruturada para transformar sonhos em experiências significativas, oferecendo momentos de esperança e renovação para crianças atendidas e suas famílias.

Nessa missão, voluntários e parceiros constroem as “jornadas dos sonhos”, ou seja, cada desejo é planejado com segurança, sensibilidade e empatia, garantindo experiências positivas desde o início do processo até a concretização do sonho.

Como doar:

Para contribuir com a missão da Make-A-Wish Brasil, os interessados podem fazer doações diretamente pelo site https://makeawish.org.br/doe. Já as empresas que têm interesse em adotar sonhos ou desenvolver ações em parcerias com a ONG podem entrar em contato pelo e-mail engajamento@makeawish.org.br.