Bússola

Um conteúdo Bússola

Dia de Doar: 4 entidades para empresas e pessoas que desejam apoiar projetos de alto impacto

Em 2024, brasileiros movimentaram R$ 24,3 bilhões em doações. Este ano, projetos de alto impacto se destacam entre as opções

Dia de Doar (Pacto Contra a Fome/Getty Images)

Dia de Doar (Pacto Contra a Fome/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07h00.

Neste dia 2 de dezembro celebramos o Dia de Doar, data que reforça a importância da luta pela redução da desigualdade social. Na agenda ESG das empresas, o "S" se torna protagonista e as ações vão de campanhas a doações diretas, mas são as ONGs e entidades do tipo que realmente se destacam. 

Estas organizações são bem vistas pelos brasileiros, que reconhecem a importância do Dia de Doar e da doação como ato de cidadania. Segundo a Pesquisa Doação Brasil 2024 (IDIS):

  • 78% dos brasileiros doaram de alguma forma no último ano, 
  • Foram movimentados R$ 24,3 bilhões, o maior volume já registrado pelo estudo,
  • A renda média mensal dos doadores é de R$ 1.512.

Embora o número total de doadores tenha diminuído em relação a anos anteriores, quem permanece engajado está contribuindo mais e de maneira mais criteriosa. 

Cerca de 86% afirmam analisar cuidadosamente quais causas apoiar, e o PIX se consolidou como principal meio de contribuição, responsável por 66% das doações.

No Dia de Doar, para pessoas e empresas, exploramos 4 projetos que merecem atenção, e explorando suas características únicas e impacto. 

1. Instituto Pacto Contra a Fome na missão para erradicar a fome no Brasil

O Pacto Contra a Fome é uma coalizão suprapartidária e multissetorial que conecta sociedade civil, governos, academia, imprensa e setor privado na construção de soluções estruturantes e permanentes.

O principal objetivo do Instituto é erradicar a fome até 2030 e reduzir o desperdício de alimentos no Brasil. 

Para cumprir com o objetivo, a entidade promove iniciativas como o Prêmio Pacto Contra a Fome, que destinou R$ 100 mil a cada um dos seis projetos vencedores da última edição, fortalecendo ações em comunidades vulneráveis.

O instituto também se destaca pelo trabalho em advocacy, mantendo a segurança alimentar no centro da agenda pública.

Em 2025, sua Agenda Legislativa “Da Política ao Prato” impulsionou o avanço de sete projetos de lei, três deles posteriormente sancionados. Nesse mesmo ano, o Pacto foi reconhecido nacionalmente ao entrar para a lista das 100 Melhores ONGs do Brasil, consolidando sua atuação no enfrentamento à fome.

Como doar:

Para apoiar o Pacto Contra a Fome, acesse o doe.pactocontrafome.org. A doação pode ser feita com qualquer valor a partir de R$ 40,00

No formulário, você pode escolher entre fazer uma doação mensal ou única, preencher seus dados e selecionar a forma de pagamento desejada (Pix, boleto ou cartão). 

2. CUFA é dedicada ao desenvolvimento socioeconômico nas favelas 

A Central Única das Favelas (CUFA) é uma organização com mais de 20 anos de atuação nas favelas brasileiras, promovendo atividades culturais, esportivas, educacionais e de cidadania para integrar socialmente esses territórios. 

Fundada por Celso Athayde, a CUFA se expandiu para todos os estados do Brasil, Distrito Federal e mais de 70 países, incluindo os Estados Unidos, onde possui sede no Bronx, em Nova York. 

Entre seus projetos de destaque estão a Taça das Favelas, Top CUFA e a parceria com a Expo Favela Innovation, maior feira de negócios de favela do mundo, Fórum Econômico Mundial das Favelas. 

Durante a pandemia, a CUFA desenvolveu iniciativas como o programa Mães da Favela, que impactou mais de 17 milhões de pessoas com doações de cestas básicas e chips com internet gratuita.

Ao longo de sua trajetória, a CUFA recebeu prêmios importantes, como o iBest, o MTV Miaw 2020 e o Prêmio Caio, pela organização da Taça das Favelas. 

Em 2023, em parceria com o IBGE, ajudou a mapear as favelas brasileiras e lançou o movimento Frente Parlamentar em Defesa das Favelas. 

Em 2024, a CUFA, com a Frente Nacional Antirracista e a Frente Parlamentar das Favelas, fundou o G20 Favelas, uma série de conferências em três mil favelas de 27 estados brasileiros e 41 países.

Como doar:

Para contribuir com a CUFA, basta acessar o site (https://cufa.org.br/). Para doações via PIX, a chave é doacoes@cufa.org.br

3. Movimento União BR apoia dos Yanomamis aos afetados pelas chuvas

O Movimento União BR é um movimento nacional apartidário que reúne voluntários de todo o Brasil e foi fundado em março de 2020. 

A entidade está presente em todos os estados brasileiros e já beneficiou mais de 30 milhões de pessoas. 

Pautado pelo compromisso de deixar um legado nas regiões onde atua nas frentes de educação, saúde e habitação, o Movimento acumula mais de R$400 milhões arrecadados.

O montante foi destinado à doação de equipamentos de proteção individual (EPI), na aquisição e distribuição de toneladas de alimentos, na criação de leitos, equipamentos e insumos hospitalares e na gestão de cursos. 

Dentre as principais ações do Movimento União BR, destacam-se: 

  • Ajudas aos povos indígenas Yanomamis,
  • Apoio na reconstrução de estados afetados pelo grande volume de chuvas como Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco, 
  • Criação de um hub de distribuição de recursos básicos na Romênia para vítimas da guerra da Ucrânia.

O Movimento União Brasil foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2020, Prêmio Escolha do Leitor de 2021, reconhecido pela ONU como case mundial de sucesso e reconhecido pelo Brics através do Prêmio Solução Inovadora em Catástrofes pelo Brics Awards 2025.

Como doar:

O site do Movimento União BR é https://www.movimentouniaobr.com.br/ e para doar basta fazer um PIX de qualquer valor para sos@movimentouniaobr.com.br ou para conta do banco da entidade: Banco Itaú, Agência: 1625, Conta Corrente: 98762-1.

4. Make-A-Wish Brasil realiza o sonho de crianças com doenças graves

A Make-A-Wish Brasil é uma organização dedicada à realização de sonhos de crianças com doenças graves, que nasceu nos Estados Unidos, na década de 1980. 

Há 16 anos no país, a ONG já se aproxima da marca de 4 mil sonhos realizados e, para levar a sua missão ainda mais longe, conta com o apoio de diversas frentes, que incluem voluntários, equipes médicas, doadores e empresas parceiras, como Disney e Bloomin’ Brands

A organização trabalha de forma estruturada para transformar sonhos em experiências significativas, oferecendo momentos de esperança e renovação para crianças atendidas e suas famílias. 

Nessa missão, voluntários e parceiros constroem as “jornadas dos sonhos”, ou seja, cada desejo é planejado com segurança, sensibilidade e empatia, garantindo experiências positivas desde o início do processo até a concretização do sonho. 

Como doar: 

Para contribuir com a missão da Make-A-Wish Brasil, os interessados podem fazer doações diretamente pelo site https://makeawish.org.br/doe. Já as empresas que têm interesse em adotar sonhos ou desenvolver ações em parcerias com a ONG podem entrar em contato pelo e-mail engajamento@makeawish.org.br.

 

Acompanhe tudo sobre:DoaçõesONGsESG

Mais de Bússola

Licenciamento ou franquia: qual a melhor opção para crescer no varejo de proximidade?

Benefícios corporativos estão se tornando estratégia central de RH, apontam pesquisas internacionais

Opinião: a IA está se tornando protagonista da transformação na cultura organizacional

Sem sucessão clara, empresas familiares veem valor cair até 20%

Mais na Exame

Inteligência Artificial

OpenAI entra em alerta máximo para melhorar ChatGPT com Google na cola

Mercados

Ações da Bayer têm melhor desempenho em quase 20 anos

Brasil

Senado vota taxação de bets e fintechs em meio a impasse com a Câmara

Pop

O que é 'rage bait', palavra do ano segundo Oxford