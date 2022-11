Instituto Assaí dobra quantidade de alimentos doados no Festival Feira Preta

O Instituto Assaí, braço social do Assaí Atacadista e que tem o apoio ao empreendedorismo como um de seus principais eixos de atuação, irá dobrar a quantidade de alimentos que forem doados pelo público durante o Festival Feira Preta deste ano. O evento é considerado o maior de cultura negra da América Latina e já conta com o apoio do Assaí desde 2018. A programação do Festival fica dividida em vários pontos da cidade de São Paulo e traz diversas atrações nacionais e internacionais. Já a celebração de encerramento ocorre nos dias 3 e 4 de dezembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP).

Com uma vasta programação gratuita que inclui shows, workshops, espetáculos, intervenções artísticas e painéis ao longo de 30 dias de Festival, de 5 de novembro a 4 de dezembro, a edição deste ano da Feira Preta conta, pela primeira vez, com a chancela do Instituto Assaí, recém-criado braço social do Assaí e que visa potencializar o compromisso da companhia com o desenvolvimento de pessoas e de comunidades em todo o Brasil. Entre as suas atuações, o Instituto Assaí também apoia o Pretahub, que reúne iniciativas de criatividade, inventividade e tendências pretas, além de atuar como acelerador e incubador do empreendedorismo negro no Brasil.

O apoio com a doação de alimentos também está em linha com o eixo de Segurança Alimentar do Instituto. Neste ano, o Assaí está aumentando em 65% a quantidade de comida doada em todo o país para contribuir no combate à insegurança alimentar. Mais de 2 mil toneladas de alimentos de frutas, legumes e verduras serão distribuídas pelas lojas da companhia até dezembro deste ano.

