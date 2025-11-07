Iniciativa elege as 10 empresas com melhor desempenho em IA do Brasil

O AI Lighthouse Awards é o primeiro prêmio brasileiro que estudou e reconheceu empresas pela suas iniciativas em inteligência artificial.

O estudo elegeu as principais empresas que transformaram IA em um motor de competitividade, inovação e crescimento sustentável. São elas:

AB InBev Globo Ânima Holding Porto Seguro Bradesco Seguros Localiza & Co. MRV Engenharia GetNet Tupy Cielo

Organizado pela Fundação Dom Cabral (FDC) e a multinacional brasileira CI&T, o AI Lighthouse Awards, combinou indicadores qualitativos e quantitativos para mapear seis dimensões centrais: estratégia, recursos, estrutura, processos, cultura e resultados.

As análises de dados e as avaliações conduzidas por especialistas independentes evidenciam o papel estratégico da IA nas principais corporações brasileiras.

O que essas empresas fizeram? Utilizaram a tecnologia para criar novas soluções de otimização de processos, ampliação da eficiência operacional e acelerar a tomada de decisão orientada por dados.

IA no centro das decisões corporativas

O levantamento feito pelo prêmio revela que a inteligência artificial já ocupa espaço central na agenda das empresas.

Para 94,4% das organizações, o tema está entre as principais prioridades estratégicas,

33,3% das estratégias são conduzidas diretamente pela presidência ,

79,2% das companhias alinham seus investimentos em IA aos objetivos corporativos.

“A tecnologia é o copiloto que amplia nossa capacidade criativa, analítica e estratégica. Os insights que coletamos reforçam que o diferencial competitivo está em como combinar dados, propósito e pessoas para gerar impacto real nos negócios e na sociedade”, ressalta Cesar Gon, CEO da CI&T.

Investimentos crescentes e estruturas dedicadas

Embora 47,2% das empresas ainda invistam apenas 1% da receita em IA, uma em cada cinco (20,8%) já destina mais de 5% — um sinal de consolidação de estruturas permanentes de inovação.

37,5% contam com equipes de TI apoiadas por consultorias externas,

26,4% possuem times internos especializados, apontando para uma transição rumo a modelos híbridos de execução tecnológica.

Cultura e capacitação como pilares da transformação

A pesquisa destaca a importância da cultura de experimentação e aprendizado contínuo para sustentar o avanço da IA nas empresas.

Mais da metade (56,9%) das organizações incentiva a experimentação de novas soluções, enquanto 62,5% já têm programas formais de capacitação em IA.

Esse movimento demonstra que o sucesso da transformação digital depende tanto da tecnologia quanto do desenvolvimento humano.

Resultados tangíveis e vantagem competitiva

Os impactos da IA na performance organizacional já são evidentes:

45,1% das empresas alcançaram mais de 60% das metas de seus projetos,

22,5% registraram retorno sobre investimento (ROI) superior a 30%.

Esses resultados confirmam que a integração entre estratégia, estrutura e cultura de dados se traduz em ganhos reais de eficiência e competitividade.

“Nosso foco foi analisar as melhores práticas organizacionais para o uso da IA, sem romantismo e com pragmatismo. Os dados indicam uma opção clara brasileira pelo retorno sobre o capital empregado e eficiência empresarial, com a importante contribuição dos times de tecnologia da informação e sua interface com as equipes de negócio”, conclui Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, IA e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral.