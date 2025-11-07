Bússola

Um conteúdo Bússola

Iniciativa elege as 10 empresas com melhor desempenho em IA do Brasil

AB InBev, Globo e Ânima Holding lideram o AI Lighthouse Awards,  iniciativa que mensura o uso estratégico da IA nas organizações brasileiras

Leandro Angelo, VP Latam CI&T, Vinicius Martinelli, VP Latam CI&T, Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, IA e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral e Cesar Gon  (CI&T/Divulgação)

Leandro Angelo, VP Latam CI&T, Vinicius Martinelli, VP Latam CI&T, Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, IA e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral e Cesar Gon  (CI&T/Divulgação)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15h00.

O AI Lighthouse Awards é o primeiro prêmio brasileiro que estudou e reconheceu empresas pela suas iniciativas em inteligência artificial

O estudo elegeu as principais empresas que transformaram IA em um motor de competitividade, inovação e crescimento sustentável. São elas:

  1. AB InBev
  2. Globo
  3. Ânima Holding
  4. Porto Seguro
  5. Bradesco Seguros
  6. Localiza & Co.
  7. MRV Engenharia
  8. GetNet
  9. Tupy
  10. Cielo

Organizado pela Fundação Dom Cabral (FDC) e a multinacional brasileira CI&T, o AI Lighthouse Awards, combinou indicadores qualitativos e quantitativos para mapear seis dimensões centrais: estratégia, recursos, estrutura, processos, cultura e resultados

As análises de dados e as avaliações conduzidas por especialistas independentes evidenciam o papel estratégico da IA nas principais corporações brasileiras.

O que essas empresas fizeram? Utilizaram a tecnologia para criar novas soluções de otimização de processos, ampliação da eficiência operacional e acelerar a tomada de decisão orientada por dados.

IA no centro das decisões corporativas

O levantamento feito pelo prêmio revela que a inteligência artificial já ocupa espaço central na agenda das empresas. 

  • Para 94,4% das organizações, o tema está entre as principais prioridades estratégicas,
  • 33,3% das estratégias são conduzidas diretamente pela presidência
  • 79,2% das companhias alinham seus investimentos em IA aos objetivos corporativos.

“A tecnologia é o copiloto que amplia nossa capacidade criativa, analítica e estratégica. Os insights que coletamos reforçam que o diferencial competitivo está em como combinar dados, propósito e pessoas para gerar impacto real nos negócios e na sociedade”, ressalta Cesar Gon, CEO da CI&T.

Investimentos crescentes e estruturas dedicadas

Embora 47,2% das empresas ainda invistam apenas 1% da receita em IA, uma em cada cinco (20,8%) já destina mais de 5% — um sinal de consolidação de estruturas permanentes de inovação. 

  • 37,5% contam com equipes de TI apoiadas por consultorias externas,
  • 26,4% possuem times internos especializados, apontando para uma transição rumo a modelos híbridos de execução tecnológica.

Cultura e capacitação como pilares da transformação

A pesquisa destaca a importância da cultura de experimentação e aprendizado contínuo para sustentar o avanço da IA nas empresas.

Mais da metade (56,9%) das organizações incentiva a experimentação de novas soluções, enquanto 62,5% já têm programas formais de capacitação em IA. 

Esse movimento demonstra que o sucesso da transformação digital depende tanto da tecnologia quanto do desenvolvimento humano.

Resultados tangíveis e vantagem competitiva

Os impactos da IA na performance organizacional já são evidentes: 

  • 45,1% das empresas alcançaram mais de 60% das metas de seus projetos,
  • 22,5% registraram retorno sobre investimento (ROI) superior a 30%. 

Esses resultados confirmam que a integração entre estratégia, estrutura e cultura de dados se traduz em ganhos reais de eficiência e competitividade. 

“Nosso foco foi analisar as melhores práticas organizacionais para o uso da IA, sem romantismo e com pragmatismo. Os dados indicam uma opção clara brasileira pelo retorno sobre o capital empregado e eficiência empresarial, com a importante contribuição dos times de tecnologia da informação e sua interface com as equipes de negócio”, conclui Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, IA e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificial

Mais de Bússola

Bússola & Cia: estudo revela que cabeleireiros movimentam mais de R$ 130 bi por ano

Gestão Sustentável: Cúpula dos Líderes da COP30 coloca dedo na ferida

Como as PMEs estão saindo na frente com seus próprios agentes de IA?

Primeira IA 100% nacional e voltada para a soberania digital é lançada no Brasil

Mais na Exame

Tecnologia

'Anti-woke': big techs dos EUA deixam de divulgar dados de diversidade

Negócios

'Choque de Gestão': reality show atinge 1 milhão de visualizações; assista

Carreira

‘Sucesso não é uma linha de chegada’: como ela saiu da periferia e chegou à liderança na Nestlé

Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que colapso da economia já começou: 'Milhões vão desaparecer'