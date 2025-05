Cultura organizacional é chave para adoção da IA, diz CEO da CodeSignal

A inteligência artificial deixa de ser promessa e se consolida como ferramenta estratégica, empresas que investem em uma cultura organizacional voltada para a inovação ganham vantagem competitiva.

Na CodeSignal, esse movimento é liderado de cima para baixo — com executivos promovendo experimentação, aprendizado contínuo e autonomia no uso da tecnologia. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Liderança como motor da transformação digital

Em plena era da inteligência artificial, a grande pergunta já não é mais se as empresas devem adotar a tecnologia, mas como elas farão isso.

A resposta, como mostra o CEO e cofundador da CodeSignal, Tigran Sloyan, passa diretamente por um fator humano e estratégico: a cultura organizacional.

Sloyan, que lidera uma das plataformas de avaliação de habilidades mais reconhecidas no mundo, defende que transformar a cultura interna das empresas.

Além disso, esse fator torna a organização receptiva à IA, sendo o caminho mais eficaz para não apenas absorver a nova tecnologia, mas incorporá-la no DNA do negócio.

E essa transformação começa no topo — com a liderança assumindo um papel ativo na experimentação e aprendizado constante.

A postura adotada por executivos como Sloyan revela uma exigência crescente no mercado: líderes precisam ir além da tomada de decisão e se posicionar como exemplos de adaptação.

Ao compartilhar seus próprios testes — inclusive os que não deram certo — com ferramentas como ChatGPT, Claude e Gemini, o CEO demonstra que errar faz parte do processo de aprendizado.

Essa atitude quebra barreiras psicológicas, reduz o medo da substituição tecnológica e encoraja as equipes a explorarem por conta própria o potencial da IA.

