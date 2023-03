Iguatemi oferta produtos internacionais exclusivos em nova campanha

A Iguatemi, uma das principais empresas do setor de shoppings centers do Brasil, inicia na próxima segunda-feira, 20 de março, a segunda edição da Iguatemi Collections – campanha de fidelidade realizada desde o ano passado que faz parte do programa de relacionamento Iguatemi One. Na ação, a cada R$ 100 em compras ou a cada R$ 50 gastos em restaurantes dos shoppings participantes, os consumidores ganham pins colecionáveis para trocar por produtos exclusivos de marcas internacionais, como a suíça Kuhn Rikon e a alemã Nachtmann, especializadas em utensílios sofisticados para cozinha, como facas em aço japonês e conjunto de talheres em aço inoxidável de alta qualidade.

A primeira edição foi realizada em 2022 e, de acordo com a companhia, registrou resultados expressivos: os 12 shoppings participantes tiveram aumento de mais de 16% no valor médio das compras individuais. “Tivemos alta taxa de engajamento e incrementamos em 15% a base de novos clientes captados para nosso programa de relacionamento, o Iguatemi One. Acreditamos no potencial do projeto e estamos trazendo novidades para este ano, expandindo a ação para mais empreendimentos e novas opções de produtos colecionáveis”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de Marketing da Iguatemi.

Desde o ano passado, a Iguatemi conta com a parceria da L - founders of loyalty, empresa global especializada em soluções de fidelidade, para o desenvolvimento estratégico da ação. “Os resultados obtidos em 2022 comprovaram a efetividade do nosso modelo de campanhas também no segmento de shopping centers, com aumento exponencial do valor médio das compras e com incremento significativo de clientes do programa Iguatemi One, superando todas as metas pré-estabelecidas”, reforça Beatriz Ramos, CEO para a América Latina da L- founders of loyalty.

A campanha, que pela primeira vez conta com o patrocínio da XP e a VISA, irá acontecer até o dia 18 de junho em 13 empreendimentos da companhia: Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Shopping Pátio Higienópolis, Shopping Market Place, Iguatemi Alphaville, Iguatemi Campinas, Galleria Shopping, Iguatemi Esplanada, Iguatemi São Carlos, Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi São José do Rio Preto, Iguatemi Brasília e Praia de Belas Shopping (Porto Alegre, RS). Para participar, os clientes precisam estar cadastrados no aplicativo do Iguatemi One, disponível nos dispositivos Android e iOS, onde irão cadastrar os cupons fiscais e colecionar os pins, para após trocar pelos itens nos postos de troca de cada shopping.

