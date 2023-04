Hurb cria experiência em realidade estendida para receber colaboradores

Empresa de tecnologia e inovação, o Hurb é muito mais do que a maior plataforma de viagens online da América Latina. Hoje, ocupa o mercado como a única empresa brasileira com uma vertical exclusivamente dedicada à XR – abreviação de extended reality. Essa realidade estendida é como chamamos a tecnologia que possibilita a criação de um mundo virtual que se combina ao mundo físico a partir da interação entre ambos. E como esse tipo de recurso pode ser aplicado na rotina de uma companhia? A travel tech compartilha um pouco sobre sua experiência com seu uso.

Representando todo o espectro de tecnologias imersivas, a realidade estendida já é conhecida pelo grande público, ainda que o tema pareça algo novo ou distante. Interagindo principalmente com o campo do design, os resultados dessa área de estudo podem ser observados nas experiências de imersão oferecidas por videogames e outras produções digitais, como design de produto, por exemplo. Desde o ano passado, o Hurb atua nas três frentes compreendidas pelo XR: realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista.

Na prática, elas são acionadas para oferecer uma nova experiência aos colaboradores, principalmente em dois momentos. Para receber os novos contratados, a empresa lançou este ano o onboarding em realidade aumentada e um tour em 360º do espaço físico da sua sede, no Rio de Janeiro. Este último oferece àqueles que trabalham de forma remota ou não podem estar presencialmente no escritório a oportunidade de viver de forma mais integrada a experiência do embarque.

O diretor de Jurídico e People Otávio Brissant acredita que o onboarding é um bom momento para aplicar a realidade aumentada, depois de estudar mais sobre seus efeitos positivos no processo de aprendizado. “O onboarding é um treinamento de extrema relevância para os novos colaboradores do Hurb, já que foi observado que a RA é capaz de facilitar a absorção do conteúdo de forma mais profunda e suave, ao ser inserida nos materiais didáticos. Por isso, com a aplicação dela, conseguimos tornar esse momento, que poderia ser maçante, em algo mais divertido. Ou seja, além de aumentar a eficácia do processo, torna-o mais agradável”.

A técnica do RA explora uma experiência de interação bidimensional, na qual uma imagem produzida digitalmente se sobrepõe à realidade, e ficou conhecida pelo jogo Pokemon Go e pelos filtros do Instagram que se ajustam às ações do usuário. Para ajudar seus viajantes, o Hurb também explorou a rede social, criando um filtro que identifica se uma mala está no padrão permitido para levar gratuitamente em aviões. Como basta ter um smartphone, tablet ou outros aparelhos móveis para usar essa tecnologia, ela rapidamente se popularizou. Segundo pesquisa de 2021 do IBGE, 84,4% da população brasileira com 10 anos ou mais tem celular para uso pessoal e, entre esses, 94,8% acessam a internet pelo aparelho.

Com óculos de realidade virtual em sua sede no Rio de Janeiro, a travel tech possibilita ainda que seu público interno realize reuniões no Metaverso. Enquanto a RA compreende apenas duas dimensões, a realidade virtual explora o recurso tridimensional para colocar seus usuários em um ambiente virtual a partir da interação com o ambiente real. No último Web Summit, realizado na cidade de Lisboa em novembro, o Hurb utilizou VR para contar a história da empresa e apresentar seu ambiente virtual.

Mais novo ramo de XR, a realidade mista combina qualidades de ambos e possibilita a interação com objetos virtuais, através de hologramas, como se estivessem no mundo real. Essa tecnologia também demanda o uso de um par de óculos especiais, diferentes do modelo desenvolvido para realidade virtual.

Elencando profissionais para se voltarem exclusivamente a identificar oportunidades de sua aplicação no cotidiano da empresa e desenvolverem novos projetos e experiência, o Hurb mostra como o investimento em tecnologia - nesse caso, em XR - pode impactar diversas áreas de um negócio.

”Com o XR em ascensão exponencial, somos cada vez mais responsáveis pela maneira como tangibilizamos essa tecnologia, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos viajantes. Assim, criamos o futuro por meio do desenvolvimento no presente”, afirma o Lead de XR do Hurb, Ian Reis. “A tecnologia é capaz de transformar realidades e uma das atribuições do time tem sido instruir o seu correto uso, de maneira a trazer um impacto disruptivo no setor de turismo. Temos feito isso através da criação de pontes imersivas entre os universo físico e virtual”, diz.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Nuvem e cibersegurança são tema de evento online

Empresas surfam na onda no ChatGPT para gerir suas despesas corporativas

Cinco coisas que (ainda) não contaram sobre o ChatGPT