Grupo SBF promove mutirão no Dia Nacional do Voluntariado 

Na próxima quarta (28) é celebrado o Dia Nacional do Voluntariado. Para celebrar a data, o Grupo SBF vai realizar a 3ª edição do Mutirão do Esporte, perpetuando sua estratégia ESG focada no potencial de transformação social do esporte.

A ação mira todas as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) apoiadas pela companhia.

Os voluntários são funcionários do Grupo SBF, que estão se inscrevendo desde o começo da semana passada

As atividades incluem desde pintura e revitalização de jardins até a organização de inventários

A empresa investe nos materiais para reforma e EPI para os voluntários.

"Para nós, a responsabilidade social vai além de uma iniciativa pontual. É parte integral de nossa cultura e estratégia. Nos orgulhamos de, ano após ano, investir em ações que promovem o esporte como ferramenta de inclusão, bem-estar e desenvolvimento social”, diz Kaleb Machado, gerente de ESG, Diversidade e Inclusão.

Segundo ele, a expectativa é impactar diretamente 3 mil pessoas e 17 mil indiretamente

São esperados cerca de 310 voluntários nesta edição.

Onde está acontecendo o mutirão?

Neste ano, os voluntários estão sendo recebidos em várias regiões do Brasil:

São Paulo

Rio de Janeiro

Goiás

Paraíba

Paraná

Distrito Federal.

Quais são as instituições beneficiadas?

As organizações envolvidas nesta iniciativa já são atendidas pelo “Centauro Transforma”, projeto de responsabilidade social do Grupo SBF e pelo “Feito pra Jogar”, da Fisia. São elas:

Ballet manguinhos (RJ)

Associação SEARA (GO)

Instituto superar (DF)

Maestro da bola (PR)

Instituto Otacílio Gama (PB)

Fundação EPROCAD

Social Skate

Santa Fé Hunters

NASCE

ABAPE

Instituto JB12

Nauru

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades