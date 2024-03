Como Grupo SBF encerrou 2023 com receita bruta de R$ 8,8 bilhões 

Estratégia é tudo. E para uma empresa tão grande quanto o Grupo SBF – que reúne grandes marcas do varejo, como Centauro e Fisia – o foco nas tendências do mercado pode fazer toda a diferença.

Em 2023, o grupo passou por um forte processo de investimento em logística e funcionalidade de canais físicos e digitais. A empresa aderiu mais à omnicanalidade e focou na eficiência operacional através da diluição de despesas. Os resultados:

A receita bruta atingiu R$8,8 bilhões , R$ 928,9 milhões a mais em relação a 2022 – aumento de 11,8% . O EBITDA ajustado alcançou R$ 606,9 milhões no ano – alta de 29,4% .



O lucro líquido ajustado foi de R$227,8 milhões no ano – crescimento de 10,3% .

A geração de caixa operacional alcançou R$ 950 milhões no quarto trimestre de 2023, a maior marca já registrada em um único trimestre.

“Estamos confiantes em relação à melhora da rentabilidade e redução da alavancagem, ancoradas no trabalho de eficiência realizado em 2023 e no planejamento seguro e responsável estruturado para 2024 e 2025”, afirma Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF.

Centauro tem destaque na estratégia omnichannel

Em 2023, a Centauro priorizou o aumento da rentabilidade, ajustando as expectativas de receita e reduzindo custos.

A receita líquida da Centauro foi de R$ 3,5 bilhões no ano.

A margem bruta da atingiu 49,2% em 2023, alta de 1,3%l em relação a 2022.

A expansão da margem reflete a estratégia de maximizar a rentabilidade do canal digital com a melhora do retorno sobre investimento (ROI). Isso foi feito através de:

Readequação das políticas de markdowns – diferença entre o preço da venda e os custos que são associados ao produto;

Incentivo à modalidades de venda mais rentáveis, como o click and collect ;

Estratégias de marketing de performance mais assertivas.

Com essa atuação, o percentual de clientes que compram no canal digital e retiram os produtos em uma das lojas físicas aumentou 11,8% ao longo do ano.

Fisia destaca lojas físicas e aplicativo da Nike

Na operação da distribuidora oficial da Nike no Brasil, o Grupo SBF deu continuidade aos investimentos com foco nos canais DTC (direct-to-consumer).

Nos últimos 18 meses, foram abertas 23 lojas Nike .

A receita líquida da Fisia foi de R$ 4 bilhões, crescimento de 26,1% em relação a 2022.

Como destaque do digital, a Fisia lançou o aplicativo próprio da Nike no início de dezembro, que, em apenas um mês de operação, correspondeu a 50% das vendas na categoria 1P (vendas diretas ao consumidor).

Prioridades para 2024

Em 2024, as prioridades estratégicas do Grupo SBF estão direcionadas para um crescimento seguro e responsável, com objetivo de aumentar a rentabilidade através da retomada da margem bruta e da otimização do capital de giro.

Na Centauro

A companhia concentrará esforços na expansão do lucro bruto por m² através da melhoria da eficiência operacional das lojas e de maior assertividade na precificação dos produtos.

No canal digital, o grupo espera a retomada do crescimento através de um sortimento cada vez mais alinhado às necessidades dos consumidores.

Na Fisia

A prioridade é retomar a rentabilidade por meio da redução de markdowns.

A companhia também pretende concentrar os esforços na redução estrutural da necessidade de capital de giro da operação.

“O nosso plano é trilhar um caminho que fortaleça não apenas nossa saúde financeira, mas também respeite e ultrapasse as expectativas de nossos stakeholders, assegurando uma base sólida para o crescimento sustentável e próspero da empresa no longo prazo”, conclui Pedro Zemel.

